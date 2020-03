Traineragenden wurden aufgeteilt - Fels will kontrolliertes Spiel aus der Defensive forcieren

Details Samstag, 07. März 2020 09:11

Nach Rang 7 in der Hinrunde der 2. Klasse Wachau kam es in der Winterpause bei USC Fels am Wagram zu punktuellen Änderungen im Kader. Vladimir Gligic war mit seiner eigenen Performance nicht zufrieden und kehrte in die Slowakei zurück, man ist im Guten auseinandergegangen. Im Gegenzug wurde der Kader mit zwei Spielern verstärkt, Thomas Zeilinger wurde reaktiviert und Simon Lackner spielte zuletzt bei Großriedenthal. Für den Abgang wurde damit Ersatz gefunden und die Kampfmannschaft sogar etwas verstärkt. Es dockten weitere Spieler bei Fels an, bei ihnen wird man nach Verletzungen sehen, in wieweit sie schon weiterhelfen können.

Top 5 als Frühjahresziel bleibt

Auch im Bezug auf die Traineragenden kam es bei Fels in der Winterpause zu Adaptierungen, Coach Werner Fischer erklärt dazu: "Lucas Fiegl ist Felser und kam zu uns zurück, er wurde gefragt, ob ihm das Trainergeschäft interessiert. Er hat nun in einer Laborsituation die Möglichkeit zu sehen, wie seine Herangehensweise ankommt. Er arbeitet am Trainingsplatz mit den Spielern und macht die Spielerbesprechungen, ich habe etwas Verantwortung abgegeben, er dazugewonnen. Das Hauptaugenmerk bei ihm liegt darin, dass die Mannschaft das kontrollierte Spiel aus der Defensive forciert."

Insgesamt hat Fels sechs Wochen Vorbereitung, wie viele Vereine hatte man mit Urlauben und Verletzungen zu kämpfen. Mehrere Tests wurden inzwischen absolviert und heute trifft man beim einzigen Heimspiel der Testspielreihe auf Nappersdorf. Eine Woche später folgt zudem der Probegalopp auswärts gegen Manhartsberg, ehe das Frühjahr mit dem Auswärtsmatch gegen St. Leonhard startet.

"Wir bereiten uns nicht nur auf das Frühjahr, sondern auch bereits auf den kommenden Herbst vor. Unser Ziel bleibt für die zweite Saisonhälfte immer noch ein Top 5-Platz, aber wir schauen auch auf die nächste Saison. Derzeit trainieren wir unsere Defensive, wenn sie unter Druck steht, im Sommer wird für die Offensive Handlungsbedarf bestehen. Das derzeitige Training läuft gut und Lucas hat beim kontrollierten Verschieben schon viel verbessert, jetzt geht es auch um Spritzigkeit und Schnellkraft. Wir haben im Winter neue Ansätze und Inputs gestartet, um unsere Mannschaft zusätzlich weiterzuentwickeln", beschreibt Trainer Werner Fischer die Pläne des Vereins für die Zukunft.

