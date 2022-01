Sportclub Getzersdorf feiert 100-jähriges Jubiläum

Details Montag, 31. Januar 2022 15:51

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Rene Maier, Sportlicher Leiter beim Sportclub Getzersdorf, an der Reihe. Die Mannschaft von Spieler-Trainer Mario Weissinger überwintert in der 2. Klasse Wachau nach neun Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen mit 28 Punkten auf Rang drei. Besonders im Blickpunkt steht in Getzersdorf im Jahr 2022 das hundertjährige Vereins-Jubiläum und Maier stellt auch klar: "Da würde natürlich ein möglicher Aufstieg sehr fein sein."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Rene Maier: "Bis auf die zwei Niederlagen zu Beginn der Herbstsaison gegen Furth und Albrechtsberg sehr zufrieden."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Maier: "Alles in Ordnung. Zum 100-jährigen Bestehen würde natürlich ein möglicher Aufstieg sehr fein sein."

"In der 2. Klasse gibt es nur ein Ziel..."

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Maier: "Abgänge waren Alfons Teufner (hat aber nie gespielt), Vjekoslav Ilak (hat auch nie gespielt) und Patrick Mader (hat nur am Anfang gespielt). Zugänge sind Agron Veselji, Christopher Seim (beide Böheimkirchen) und Jochen Reischer (Haitzendorf) – eine Kadererweiterung."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Maier: "Ja, Marcel Haslinger und Hakan Ersoy fielen für längere Zeit aus, sollten aber im Frühjahr topfit sein. Auch alle Spieler, die Corona hatten, sind wieder bei voller Gesundheit."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Maier: "In der 2. Klasse gibt es nur ein Ziel..."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Maier: "Nein."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Maier: "Titelkandidaten sind die ersten vier Mannschaften (Anmerkung: Furth, Albrechtsberg, Getzersdorf und Spitz) in der Tabelle. Ich hoffe natürlich, dass es wir werden. Aber ich wünsche allen Vereinen eine verletzungs- und Corona-freie Meisterschaft."