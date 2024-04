Der SK Tulbing beendet gegen St. Andrä-Wördern die Negativserie

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 02:32

2. Klasse Wachau/Donau: Beim SK Tulbing gab es für St. Andrä-Wördern vor 150 Zuschauern nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SK Tulbing die Nase vorn. Der SV St. Andrä-Wördern hatte das Hinspiel gegen den SK Tulbing mit 2:0 gewonnen.

Rund zwanzig Minuten lang konnten die Gäste die Null halten. Für den Führungstreffer des SK Tulbing zeichnete Kevin Mayer verantwortlich (22.).

Nach 3 Niederlagen in Folge sucht Tulbing vergebens nach der tollen Form aus dem Frühjahr. Alle Hoffnungen lasten hierbei auf den Schultern der Strafraumkobra Stefan H. welcher jedoch seit Wochen neben sich steht. Christopher Sommer, Ticker-Reporter

Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Stefan Holzbauer die Führung des Heimteams aus. Den Grundstein für den Sieg über SV St. Andrä-Wördern legte der SK Tulbing bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Tulbing klettert auf Rang drei

Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SK Tulbing nur sechs Zähler.

Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei St. Andrä-Wördern. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Mit diesem Sieg zog der SK Tulbing am SV St. Andrä-Wördern vorbei auf Platz drei. SV St. Andrä-Wördern fiel auf die vierte Tabellenposition. Zwölf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat St. Andrä-Wördern derzeit auf dem Konto. Der SK Tulbing sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und sechs Niederlagen dazu.

Am kommenden Sonntag tritt der SK Tulbing beim FC Würnitz an, während der SV St. Andrä-Wördern einen Tag zuvor den USC Fels empfängt.

2. Klasse Wachau/Donau: SK Tulbing – SV St. Andrä-Wördern, 2:0 (2:0)

42 Stefan Holzbauer 2:0

22 Kevin Mayer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.