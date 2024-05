Nach 0:1: SV St. Andrä-Wördern gewinnt gegen USC Fels

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:42

Am Samstag standen sich der SV St. Andrä-Wördern und der USC Fels in einem spannenden Match gegenüber, das den Fans bis zur letzten Minute Nervenkitzel versprach. Die Begegnung endete mit einem 3:1-Sieg für den SV St. Andrä-Wördern, nachdem sie zur Halbzeit noch mit 0:1 hinten lagen. Die Zuschauer wurden Zeugen einer eindrucksvollen Aufholjagd und eines Spiels, das reich an Emotionen und Wendungen war.

Überraschender Führungstreffer für die Felser

Die Gäste aus Fels durchbrachen nach einer halben Stunde die Torsperre. Denn in der 31. Minute gelang es Stefan Ulrich, das erste Tor des Spiels zu erzielen und damit den USC Fels mit 1:0 in Führung zu bringen. Dieser Treffer setzte die Hausherren unter Druck und sorgte für Spannung auf dem Platz. Die erste Hälfte verlief weitgehend ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten, doch keines der Teams konnte weitere Tore erzielen, sodass es beim Stand von 0:1 in die Halbzeitpause ging.

SV St. Andrä-Wördern dreht das Spiel

Die zweite Hälfte des Spiels gehörte jedoch ganz den Gastgebern. In der 58. Minute gelang es Deniz Erdogan, das Blatt zu wenden und für den SV St. Andrä-Wördern den Ausgleich zu erzielen. Dieses Tor gab dem Sportverein St. Andrä-Wördern neuen Schwung und die Motivation, das Spiel komplett zu drehen. Nur drei Minuten später, in der 61. Minute, setzte Egzon Limani diese Ambition in die Tat um, indem er das 2:1 für den SV St. Andrä-Wördern erzielte und das Spiel zu ihren Gunsten kippte. Die Aufholjagd war damit jedoch noch nicht beendet.

Die Felser versuchten, auf den Rückstand zu reagieren und drängten auf den Ausgleich, doch die Defensive des SV St. Andrä-Wördern stand sicher. In der 86. Minute dann die Entscheidung: Deniz Erdogan bewies erneut seinen Torinstinkt und schoss das entscheidende 3:1 für den SV St. Andrä-Wördern. Dieser Treffer besiegelte den Sieg für die Hausherren und krönte eine beeindruckende zweite Halbzeit, in der sie das Spiel komplett zu ihren Gunsten drehten.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Höhepunkte, und beim Schlusspfiff stand es 3:1 für den SV St. Andrä-Wördern. Ein Spiel, das zunächst nach einem möglichen Sieg für den USC Fels aussah, endete mit einem triumphalen Comeback der Gastgeber, die mit Kampfgeist und Entschlossenheit den Sieg erarbeiteten.

2. Klasse Wachau/Donau: St. Andrä-Wördern : Fels - 3:1 (0:1)

86 Deniz Erdogan 3:1

61 Egzon Limani 2:1

58 Deniz Erdogan 1:1

31 Stefan Ulrich 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.