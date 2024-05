Der SV Stetten ringt dem SV Viktoria Rust einen Punkt ab

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:46

Ein packendes Duell lieferten sich der SV Stetten und SV Viktoria Rust, das mit einem gerechten 1:1-Unentschieden endete. Vor allem in der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams ihre Chancen auf den Siegtreffer hatten. Die Tore von Alexander Kreiner für die Heimmannschaft und Jakob Eichinger für die Gäste sorgten für Spannung bis zur letzten Minute.

Erste Halbzeit: Stetten geht in Führung

Das Spiel zwischen dem SV Stetten und dem SV Viktoria Rust begann mit hohem Tempo, als der Anpfiff um 16:30 Uhr erfolgte. Beide Teams zeigten von Beginn an ihre Ambitionen, dieses Spiel für sich zu entscheiden. In den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab, ohne klare Torchancen zu kreieren. Doch mit zunehmender Spieldauer übernahm der SV Stetten die Kontrolle und drängte auf den Führungstreffer. Ihre Bemühungen wurden in der 40. Minute belohnt, als Alexander Kreiner das Leder ins Netz beförderte und den SV Stetten mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Treffer setzte die Gäste aus Rust unter Druck.

Zweite Halbzeit: Rust schlägt zurück

Nach der Halbzeitpause kam der SV Viktoria Rust mit erneuerter Energie aus der Kabine und suchte den Ausgleich. Ihre Anstrengungen zahlten sich in der 53. Minute aus, als Jakob Eichinger den Ball gekonnt im Tor der Gastgeber unterbrachte und somit den Spielstand auf 1:1 stellte. Dieser Treffer gab den Ruster Spielern sichtlich Auftrieb und machte das Spiel offener. Beide Teams kämpften nun mit noch mehr Einsatz um jeden Ball, was zu einer spannenden Schlussphase führte. Trotz guter Möglichkeiten auf beiden Seiten gelang es jedoch keinem der Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

So endete das Spiel zwischen dem SV Stetten und dem SV Viktoria Rust mit einem 1:1-Unentschieden. Dieses Ergebnis lässt beide Mannschaften mit gemischten Gefühlen zurück. Der SV Stetten wird sich ärgern, nicht den Vorsprung über die Zeit gebracht zu haben, während der SV Viktoria Rust stolz auf die gezeigte Moral sein kann, aus einem Rückstand zurückgekommen zu sein. Dennoch gelang dem Tabellenschlusslicht die Überraschung.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Stetten : SV Rust - 1:1 (1:0)

53 Jakob Eichinger 1:1

40 Alexander Kreiner 1:0

