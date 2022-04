Tore am laufenden Band für Fels gegen Krumau

Details Sonntag, 17. April 2022 01:26

2. Klasse Wachau: Etwa 70 Besucher kamen zum Spiel der 17. Runde nach Fels am Wagram. Der SV Krumau/Kamp kam gegen den USC Fels mit 2:7 unter die Räder. Fels setzte sich standesgemäß gegen den Krumau/Kamp durch. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg des USC Fels bei Krumau geendet.

Simon Lackner sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (13./21./32.) aus der Perspektive von Fels. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Jan Sipka den Vorsprung des Gastgebers auf 4:0 (41.). Die Überlegenheit des USC Fels spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Für das 1:4 des SV Krumau/Kamp zeichnete Miroslav Toth verantwortlich (48.). Mit dem 5:1 durch Sipka schien die Partie bereits in der 55. Minute mit Fels einen sicheren Sieger zu haben. Den Vorsprung des USC Fels ließ Jan Sipka in der 57. und 67. Minute anwachsen. Mit dem Elfmeter-Treffer zum 2:7 in der 89. Minute machte Toth zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Fels war jedoch weiterhin gewaltig. Am Ende fuhr Fels einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der USC Fels bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den Krumau/Kamp in Grund und Boden spielte.

Dreimal Lackner, viermal Sipka

Trotz des Sieges bleibt der USC Fels auf Platz fünf. Die bisherige Spielzeit von Fels ist weiter von Erfolg gekrönt. Der USC Fels verbuchte insgesamt acht Siege und zwei Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen.

Mit 55 Gegentreffern hat Krumau schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 13 Tore. Das heißt, die Gäste mussten durchschnittlich 3,44 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen Fels steht der SV Krumau/Kamp mit dem Rücken zur Wand. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Krumau/Kamp alles andere als positiv. Die Misere von Krumau hält an. Insgesamt kassierte der SV Krumau/Kamp nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Der USC Fels ist am kommenden Sonntag zu Gast beim ESV Vorwärts Krems. In drei Wochen trifft der Krumau/Kamp auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 08.05.2022 beim ESV Krems antritt.

2. Klasse Wachau: USC Fels – SV Krumau/Kamp, 7:2 (4:0)

89 Miroslav Toth 7:2

67 Jan Sipka 7:1

57 Jan Sipka 6:1

55 Jan Sipka 5:1

48 Miroslav Toth 4:1

41 Jan Sipka 4:0

32 Simon Lackner 3:0

21 Simon Lackner 2:0

13 Simon Lackner 1:0