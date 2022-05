USV Furth nach Sieg gegen Arnsdorf weiter auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:08

2. Klasse Wachau: Mit 1:4 verlor Arnsdorf am vergangenen Samstag vor rund 120 Zuschauern deutlich gegen den USV Furth. Damit wurde der USV Furth der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatten die Gastgeber keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 5:1 gewonnen.

Lange Zeit war das Spiel offen und es ging hin und her. Die Führung des Tabellenführers stellte Robert Vanis sicher. Der Angreifer traf vor 120 Zuschauern zum 1:0 (40.). Der USV Furth führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Der SC Arnsdorf musste den Treffer von Christoph Leuthner zum 2:0 hinnehmen (61.). Michael Siebenhandl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den USV Furth (69.). Nach 81 Minuten beförderte Arnsdorfs Ümit Gürsoy das Leder zum 1:3 ins gegnerische Netz. Kurz vor Schluss traf der USV Furth in Person von David Weissenböck (93.). Letzten Endes holte der USV Furth gegen den SC Arnsdorf drei Zähler.

Furth marschiert weiter vorne weg

Nach 18 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den USV Furth 48 Zähler zu Buche. Mit nur 14 Gegentoren hat der USV Furth die beste Defensive der 2. Klasse Wachau. Zuletzt lief es erfreulich für den USV Furth, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Arnsdorf immens. Der Gast musste schon 53 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich der SC Arnsdorf schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Arnsdorf weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den USV Furth war am Ende kein Kraut gewachsen.

Am nächsten Sonntag reist der USV Furth zum SV Spitz/Donau, zeitgleich empfängt der SC Arnsdorf den SV Albrechtsberg.

2. Klasse Wachau: USV Furth – SC Arnsdorf, 4:1 (1:0)

93 David Weissenboeck 4:1

81 Uemit Guersoy 3:1

69 Michael Siebenhandl 3:0

61 Christoph Leuthner 2:0

40 Robert Vanis 1:0