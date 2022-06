Knapper Sieg des USC Fels beim USV St. Leonhard/HW.

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:31

2. Klasse Wachau: Im Spiel von St. Leonhard/HW gegen Fels gab es vor rund 50 Fußballfans Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 4:3 zugunsten des Gasts. Der USC Fels wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für den USV St. Leonhard/HW geendet.

Fels erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jan Sipka traf in der vierten Minute zur frühen Führung. In der 14. Minute erzielte Matthias Gradner das 1:1 für St. Leonhard/HW. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem USC Fels nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Sipka in diesem Spiel (22.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Franz Purker das 2:2 für den USV St. Leonhard/HW (43.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Lukas Macko machte in der 46. Minute das 3:2 von Fels perfekt. Gradner schoss für St. Leonhard/HW in der 55. Minute das dritte Tor. Mit dem 4:3 sicherte Sipka dem USC Fels nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (58.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 4:3 letztlich abpfiff, hatte Fels die drei Zähler unter Dach und Fach.

Sipka glänzt als dreifacher Torschütze

Der USV St. Leonhard/HW muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende besetzt das Heimteam mit 19 Punkten den neunten Tabellenplatz. St. Leonhard/HW musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USV St. Leonhard/HW insgesamt auch nur sechs Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. St. Leonhard/HW bleibt das Pech treu, was die vierte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Der USC Fels befindet sich mit 41 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. In den letzten fünf Partien rief Fels konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) reist der USV St. Leonhard/HW zum SC Getzersdorf, gleichzeitig begrüßt der USC Fels den 1. FC Union Stein auf heimischer Anlage.

2. Klasse Wachau: USV St. Leonhard/HW – USC Fels, 3:4 (2:2)

58 Jan Sipka 3:4

55 Matthias Gradner 3:3

46 Lukas Macko 2:3

43 Franz Purker 2:2

22 Jan Sipka 1:2

14 Matthias Gradner 1:1

4 Jan Sipka 0:1