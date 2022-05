Krumau/Kamp leistet gegen Arnsdorf nur wenig Widerstand

Details Montag, 30. Mai 2022 01:51

2. Klasse Wachau: Rund 60 Fans kamen zum Sportplatz in Krumau um das Spiel der 23. Runde mitzuverfolgen. Arnsdorf fertigte Krumau am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Der SC Arnsdorf war im Hinspiel gegen den SV Krumau/Kamp zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Lange passierte nicht viel vor den Toren beider Teams. Arnsdorf ging dann aber in Minute 27 durch Markus Schütz in Führung. Der Gast führte schließlich durch einen Treffer von Florian Schütz das 2:0 herbei (29.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Jakob Blauensteiner den Vorsprung des SC Arnsdorf auf 3:0 (44.). Der dominante Vortrag von Arnsdorf im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Durch ein Eigentor von Gabriel Braun verbesserte der SC Arnsdorf den Spielstand auf 4:0 für sich (65.). Adnan Delic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für Arnsdorf (79.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr der SC Arnsdorf einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Arnsdorf feiert vierten Saisonsieg

Im Sturm des Krumau/Kamp stimmt es ganz und gar nicht: 24 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Das Heimteam kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 17 summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Krumau. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Vier Siege, zwei Remis und 15 Niederlagen hat Arnsdorf momentan auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der SC Arnsdorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 3,62 Gegentreffer von Arnsdorf stehen 3,76 beim SV Krumau/Kamp gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen. Der SC Arnsdorf setzte sich mit diesem Sieg vom Krumau/Kamp ab und belegt nun mit 14 Punkten den elften Rang, während Krumau weiterhin acht Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) reist der SV Krumau/Kamp zum SV Spitz/Donau, gleichzeitig begrüßt Arnsdorf den ESV Vorwärts Krems auf heimischer Anlage.

2. Klasse Wachau: SV Krumau/Kamp – SC Arnsdorf, 0:5 (0:3)

79 Adnan Delic 0:5

65 Eigentor durch Gabriel Braun 0:4

44 Jakob Blauensteiner 0:3

29 Florian Schuetz 0:2

27 Markus Schuetz 0:1