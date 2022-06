Paudorf unterliegt auch Arnsdorf

Details Montag, 13. Juni 2022 01:31

2. Klasse Wachau: Mit einem 2:0-Erfolg im Gepäck ging es für Arnsdorf vom Auswärtsmatch bei Paudorf in Richtung Heimat. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Arnsdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel war der SV Paudorf bei der deutlichen 1:7-Pleite unter die Räder gekommen.

Torlos ging es vor rund 80 Zuschauern zur Halbzeitpause in die Kabinen. In der 55. Minute erzielte Sascha Heiss das 1:0 für den SC Arnsdorf. Paudorf hielt das Spiel aber bis zum Ende offen. Die Gäste bauten die Führung erst in der Nachspielzeit aus, als Bernhard Ruhofer in der 95. Minute traf. Am Schluss gewann Arnsdorf gegen Paudorf.

15 Partien ohne Sieg: Paudorf setzt Negativtrend fort

111 Tore kassierte der SV Paudorf bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Wachau. Der Gastgeber ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr das Schlusslicht bisher ein. Im Sturm von Paudorf stimmt es ganz und gar nicht: 18 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Der SV Paudorf musste sich nun schon 21-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Paudorf insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In elf ausgetragenen Spielen kam der SV Paudorf in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Der SC Arnsdorf liegt im Klassement nun auf Rang neun. In den letzten fünf Partien rief Arnsdorf konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Nächsten Sonntag (17:30 Uhr) gastiert Paudorf beim SV Spitz/Donau, der SC Arnsdorf empfängt zeitgleich den SV Droß.

2. Klasse Wachau: SV Paudorf – SC Arnsdorf, 0:2 (0:0)

95 Bernhard Ruhofer 0:2

55 Sascha Heiss 0:1