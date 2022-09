Hadersdorfs Schneider schnürt Doppelpack gegen Arnsdorf

Details Sonntag, 18. September 2022 00:19

2. Klasse Wachau/Donau: Mehr als 110 Besucher kamen zu diesem Spiel der 6. Runde nach Arnsdorf. Im Spiel von Arnsdorf gegen Hadersdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Die Ausgangslage sprach für den SC Hadersdorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Zunächst tasteten sich beide Teams lediglich ab. Armin Schneider brachte Hadersdorf in der 25. Minute nach vorn. Mohamed Ali Ben Hadj Amor erhöhte den Vorsprung des SC Hadersdorf nach 32 Minuten auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Das 1:2 des SC Arnsdorf stellte Zbynek Petrasek sicher (56.). In der 79. Minute gelang den Gastgebern, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch einen Freistoß von Florian Schütz. Der Treffer zum 3:2 sicherte Hadersdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Schneider in diesem Spiel (81.) und gleichzeitig auch der Siegestreffer. Zum Schluss feierte der SC Hadersdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Arnsdorf.

Schneider sorgt für den Dreier

Trotz der Niederlage belegt der SC Arnsdorf weiterhin den achten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte der SC Arnsdorf bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Mit 14 Punkten aus sechs Partien ist Hadersdorf noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Der SC Hadersdorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Hadersdorf vier Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich der SC Hadersdorf selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Am kommenden Samstag tritt Arnsdorf beim SV Zwentendorf an, während Hadersdorf einen Tag zuvor den SK Tulbing empfängt.

2. Klasse Wachau/Donau: SC Arnsdorf – SC Hadersdorf, 2:3 (0:2)

81 Armin Schneider 2:3

79 Florian Schuetz 2:2

56 Zbynek Petrasek 1:2

32 Mohamed Ali Ben Hadj Amor 0:2

25 Armin Schneider 0:1