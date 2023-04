Getzersdorf überrollt Arnsdorf

Details Montag, 10. April 2023 00:03

2. Klasse Wachau/Donau: Getzersdorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor rund 70 Besuchern einen 7:1-Erfolg davon. Damit wurden die Gastgeber der Favoritenrolle vollends gerecht. Der SC Getzersdorf hatte das Hinspiel gegen Arnsdorf mit 3:1 gewonnen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Getzersdorf bereits in Front. Mario Weissinger markierte in der dritten Minute die Führung. Bereits in der elften Minute erhöhte Stefan Steiner den Vorsprung des SC Getzersdorf. In der 26. Minute bejubelte der SC Arnsdorf das 1:2 durch einen Treffer von Florian Schütz. Für die Vorentscheidung waren Steiner (38.) und Marcel Haslinger (41.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Das überzeugende Auftreten von Getzersdorf fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Mit dem 5:1 durch Stefan Steiner schien die Partie bereits in der 57. Minute mit dem SC Getzersdorf einen sicheren Sieger zu haben. Andreas Steiner gelang ein Doppelpack (78./80.), mit dem er das Ergebnis auf 7:1 hochschraubte. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr Getzersdorf einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Steiner/Steiner-Tore bescheren deutlichen Erfolg

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des SC Getzersdorf aus und brachte eine Verbesserung auf Platz drei ein. Offensiv sticht Getzersdorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 53 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison des SC Getzersdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, zwei Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Getzersdorf etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte der SC Getzersdorf.

Arnsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Getzersdorf weiter im Abstiegssog. Mit erst 26 erzielten Toren hat der SC Arnsdorf im Angriff Nachholbedarf. Arnsdorf musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Arnsdorf insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SC Getzersdorf hat die Krise von Arnsdorf verschärft. Der SC Arnsdorf musste bereits den fünften Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Getzersdorf tritt am Freitag, den 14.04.2023, um 20:00 Uhr, beim SC Hadersdorf an. Zwei Tage später (16:30 Uhr) empfängt Arnsdorf den FZSV Rußbach.

2. Klasse Wachau/Donau: SC Getzersdorf – SC Arnsdorf, 7:1 (4:1)

80 Andreas Steiner 7:1

78 Andreas Steiner 6:1

57 Stefan Steiner 5:1

41 Marcel Haslinger 4:1

38 Stefan Steiner 3:1

26 Florian Schuetz 2:1

11 Stefan Steiner 2:0

3 Mario Weissinger 1:0

