Halabrin trifft viermal: SC Sitzenberg/R. deklassiert SV Stetteldorf

Details Montag, 17. April 2023 00:34

2. Klasse Wachau/Donau: Der SC Sitzenberg/R. erteilte dem SV Stetteldorf eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende vor 90 Besuchern für Sitzenberg. Der SC Sitzenberg-Reidling setzte sich standesgemäß gegen Stetteldorf durch. Schon im Hinspiel hatte der SC Sitzenberg/R. die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Die Gäste gingen durch Marcel Marchetti in der elften Minute in Führung. Martin Wedlich versenkte die Kugel zum 2:0 für Sitzenberg (27.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Lubos Halabrin gelang ein Doppelpack (60./64.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. In der Schlussphase gelang dem SV Stetteldorf am Wagram noch der 4:1-Ehrentreffer (77.) durch Daniel Schöllenbauer. Der SC Sitzenberg-Reidling baute die Führung aus, indem Halabrin zwei Treffer nachlegte (79./92.). Der SC Sitzenberg/R. überrannte den SV Stetteldorf förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Halabrin in Torlaune

Stetteldorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen der Gastgeber sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Der SV Stetteldorf am Wagram schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 60 Gegentore verdauen musste. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Stetteldorf alles andere als positiv.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Stetteldorf festigte Sitzenberg den zweiten Tabellenplatz. Der SC Sitzenberg-Reidling präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 66 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SC Sitzenberg/R. Die bisherige Spielzeit von Sitzenberg ist weiter von Erfolg gekrönt. Der SC Sitzenberg-Reidling verbuchte insgesamt elf Siege und drei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der der SC Sitzenberg/R. ungeschlagen ist.

Der SV Stetteldorf am Wagram stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim 1. FC Union Stein vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Sitzenberg den SV Rust.

2. Klasse Wachau/Donau: SV Stetteldorf am Wagram – SC Sitzenberg-Reidling, 1:6 (0:2)

92 Lubos Halabrin 1:6

79 Lubos Halabrin 1:5

77 Daniel Schoellenbauer 1:4

64 Lubos Halabrin 0:4

60 Lubos Halabrin 0:3

27 Martin Wedlich 0:2

11 Marcel Marchetti 0:1

