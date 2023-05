SV Zwentendorf blamiert sich beim SC Arnsdorf

Details Montag, 08. Mai 2023 00:08

2. Klasse Wachau/Donau: Der SV Zwentendorf wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor beim SC Arnsdorf vor 60 Besuchern deutlich mit 0:3. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall. Im Hinspiel hatte der SV Zwentendorf nichts anbrennen lassen und war als 3:0-Sieger vom Platz gegangen.

Noch keine Viertelstunde war gespielt, als die Heimischen zum ersten Mal jubelten. Daniel Walter verwertete einen Freistoß und trug sich in der 13. Spielminute in die Torschützenliste ein. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Arnsdorf einen knappen Vorsprung herausgespielt. Walter schnürte mit seinem zweiten Freistoß-Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (50.). Die Gäste hatten noch die Chance ganz vorne mitzuspielen und versuchten den Anschluss zu schaffen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Jindrich Stransky für einen Treffer sorgte (91.) und das 3:0 perfekt machte. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Arnsdorf am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Zwentendorf.

Arnsdorf schießt Zwentendorf aus dem Titelrennen

Arnsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Erfolg verbesserte sich die Heimmannschaft im Klassement auf Platz zwölf. Der SC Arnsdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und 14 Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Arnsdorf, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist dem SC Arnsdorf zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Trotz der Schlappe behält der SV Zwentendorf den fünften Tabellenplatz bei. Mit beeindruckenden 77 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der 2. Klasse Wachau/Donau, jedoch kam dieser gegen Arnsdorf nicht voll zum Zug. Die gute Bilanz des SV Zwentendorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Zwentendorf bisher zwölf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Der SV Zwentendorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Während der SC Arnsdorf am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Stetteldorf am Wagram gastiert, duelliert sich der SV Zwentendorf am gleichen Tag mit dem SC Hadersdorf.

2. Klasse Wachau/Donau: SC Arnsdorf – SV Zwentendorf, 3:0 (1:0)

91 Jindrich Stransky 3:0

50 Daniel Walter 2:0

13 Daniel Walter 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei