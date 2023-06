Getzersdorf triumphiert im Gipfeltreffen bei Sitzenberg/R.

Details Montag, 12. Juni 2023 00:01

2. Klasse Wachau/Donau: Vor einer Traumkulisse von 1100 Zuschauern kam es am Sonntag zum Gipfeltreffen zwischen dem SC Sitzenberg/R. und dem SC Getzersdorf. Durch ein 4:2 holte sich Getzersdorf drei Punkte beim SC Sitzenberg/R. Im Hinspiel hatte Sitzenberg vor eigenem Publikum ein 3:2 verbucht.

Die Gäste starteten besser in dieses Spiel. Zwei Minuten waren gespielt, als Stefan Steiner vor 1.100 Zuschauern die Führung für den SC Getzersdorf besorgte. Marcel Haslinger schoss die Kugel zum 2:0 für den Tabellenprimus über die Linie (23.). Die Heimelf wollte sich aber nicht wehrlos geschlagen geben. Marcel Marchetti versenkte einen Freistoß in der 26. Minute direkt im Netz des Gasts. In der 35. Minute erzielte Daniel Vermeulen per Strafstoß das 2:2 für den SC Sitzenberg-Reidling. Der Gast sorgte jedoch noch vor der Pause für eine neuerliche Führung. Marian Stancik machte in der 39. Minute das 3:2 von Getzersdorf perfekt. Zur Pause wusste der SC Getzersdorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Nach seinem Tor noch ein gefeierter Mann, nahm die persönliche Freude ein jähes Ende, als Vermeulen in der 75. Minute mit der Roten Karte (Torchancenverhinderung) des Feldes verwiesen wurde. Mit dieser Überzahl markierten die Gäste schnell die Vorentscheidung. Mit dem 4:2 sicherte Haslinger Getzersdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (76.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SC Getzersdorf den SC Sitzenberg/R. 4:2.

Getzersdorf löst Sitzenberg/R. als Leader ab

Sitzenberg nimmt mit 49 Punkten den zweiten Tabellenplatz ein. Die gute Bilanz der Heimmannschaft hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SC Sitzenberg-Reidling bisher 15 Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Nach 25 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für Getzersdorf 51 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant des SC Getzersdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 85 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit vier Siegen in Folge ist Getzersdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Als Nächstes steht für den SC Sitzenberg/R. eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:30 Uhr) geht es gegen den FZSV Rußbach. Der SC Getzersdorf empfängt – ebenfalls am Samstag – den 1. FC Union Stein.

2. Klasse Wachau/Donau: SC Sitzenberg-Reidling – SC Getzersdorf, 2:4 (2:3)

76 Marcel Haslinger 2:4

39 Marian Stancik 2:3

35 Daniel Vermeulen 2:2

26 Marcel Marchetti 1:2

23 Marcel Haslinger 0:2

2 Stefan Steiner 0:1

