Der ESV Krems lässt sich beim SV St. Andrä-Wördern überrumpeln

Details Sonntag, 13. August 2023 00:01

2. Klasse Wachau/Donau: Der erster Großkampftag der neuen Saison brachte das Duell zwischen dem SV St. Andrä-Wördern und dem ESV Vorwärts Krems. Der SV St. Andrä-Wördern kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor rund 50 Besuchern einen 8:0-Erfolg davon.

Die Heimelf verlor keine Zeit und begann wie die Feuerwehr. Die Gastgeber gingen durch Deniz Erdogan in der dritten Minute in Führung. Andrä-Wördern machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Christopher Sommer (7.). Erdogan baute den Vorsprung von St. Andrä/W. in der 13. Minute schon auf 3:0 aus. Für den nächsten Erfolgsmoment des SV St. Andrä-Wördern sorgte Michael Wimmer (20.) per Freistoß, ehe Christian Riess das 5:0 markierte (44.). Dem ESV Vorwärts Krems wurde in Abschnitt eins das Fell über die Ohren gezogen: Immer wieder griff der Keeper der Gäste bis dahin hinter sich.

Das war ein deutlicher Klassenunterschied

Für den ESV Krems war es ein Tag zum Vergessen. Sommer (51.), Erdogan (57.) und Stephan Demmer (90.) machten das Unheil perfekt. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr Andrä-Wördern einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Am kommenden Freitag tritt der SV St. Andrä-Wördern beim SC Hadersdorf an, während der ESV Vorwärts Krems einen Tag später den FC Würnitz empfängt.

2. Klasse Wachau/Donau: SV St. Andrä-Wördern – ESV Vorwärts Krems, 8:0 (5:0)

90 Stephan Demmer 8:0

57 Deniz Erdogan 7:0

51 Christopher Sommer 6:0

44 Christian Riess 5:0

20 Michael Wimmer 4:0

13 Deniz Erdogan 3:0

7 Christopher Sommer 2:0

3 Deniz Erdogan 1:0

