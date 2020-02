Wenige positive Aspekte im Herbst - Kirchschlag möchte noch ans Mittelfeld herankommen

Details Freitag, 28. Februar 2020 13:51

Nach dem Abstieg aus der 1. Klasse Waldviertel startete USV Kirchschlag/Waldviertel mit einem Remis gegen Martinsberg in die neue Liga. In der Folge war bei der Mannschaft der Wurm drinnen, bis auf das 5:1 gegen Rastenfeld blieb man ohne vollen Erfolg. Im letzten Spiel vor der Winterpause zeigte der Verein gegen Herbstmeister Langschlag auf, es setzte aber eine knappe Niederlage und Kirchschlag beendete die erste Saisonhälfte mit nur sechs Punkten auf Rang 12 der 2. Klasse Waldviertel Süd. "Es war ein verhauter Herbst, wir können mit fast nichts zufrieden sein und es war nicht wirklich etwas positiv. Am Anfang hatten wir jede Menge verletzte Spieler, es kam auch Unvermögen dazu und die Hinrunde entsprach nicht unseren Erwartungen", fasst Sektionsleiter Manfred Führer eine missglückte Herbstmeisterschaft zusammen.

Zwei Abgänge

In der Transferzeit verzeichnet Kirchschlag zwei Abgänge, Kapitän Matthias Maurer und Nachwuchstürmer Florian Hackl wechselten zu Schweiggers. Zugänge gab es beim Tabellenzwölften keine, der Kader wird mit einigen jungen Spielern aufgefüllt. Die Vorbereitung läuft laut Führer gut, bis auf den Tormann, der wegen einer Kreuzbandverletzung weiter fehlt, sind alle Akteure halbwegs fit. Mitte Jänner war man mit dem Mannschaftstraining gestartet, zwei Testspiele wurden schon absolviert. Gegen Windigsteig musste man sich knapp geschlagen geben, gegen Erlauf feierte Kirchschlag einen 6:2 Sieg.

Bis jetzt wurde in den Einheiten der Fokus vor allem auf Kraft und Ausdauer gelegt, nun wird das Training mit dem Ball forciert und zudem Schnelligkeit sowie Spritzigkeit verbessert. Drei Matches stehen bis zur Beginn der Rückrunde noch am Programm, am Samstag testet Kirchschlag gegen Albrechtsberg, dabei werden allerdings mehrere Spieler fehlen. Zudem wird noch gegen Haag und St. Martin gespielt.

Gefragt nach den Zielen des Vereins für die zweite Saisonhälfte meint Manfred Führer zum Abschluss des Interviews: "Unser Ziel ist es, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und den Zuschauern einen guten Fußball zu bieten. Wir wollen definitiv in der Tabelle wieder weiter nach oben und ans Mittelfeld herankommen. Wir sind in der Liga ein eher kleiner Verein und vom Budget eher weiter unten angesiedelt, unsere Philosophie ist es daher, so viele junge Spieler wie möglich aus der Region anzusprechen und mit an Bord zu holen."

