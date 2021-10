Kantersieg beim UFC Rastenfeld: SCU Nondorf nicht zu stoppen

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:40

2. Klasse Waldviertel Süd: Der SCU Nondorf Koller stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog dem UFC Rastenfeld mit einem 6:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Der SCU Nondorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gäste alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Michael Bruckner trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein. Benjamin Steininger erhöhte vor etwa 55 Fans den Vorsprung von Nondorf nach 25 Minuten auf 2:0. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Tomas Mlynka einen weiteren Treffer für den SCU Nondorf Koller. Das überzeugende Auftreten des SCU Nondorf fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Locker zum Sieg

Mlynka (48.) und Lukas Bielesz (57.) brachten Nondorf mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Robert Kral erzielte in der 69. Minute den Ehrentreffer für Rastenfeld. Bruckner besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den SCU Nondorf Koller (73.). Schlussendlich setzte sich der SCU Nondorf mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

34 Gegentreffer hat der UFC Rastenfeld mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Waldviertel Süd. Die Abwehrprobleme des Gastgebers bleiben akut, sodass Rastenfeld weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Im Angriff weist der UFC Rastenfeld deutliche Schwächen auf, was die nur sechs geschossenen Treffer eindeutig belegen. Die Misere des UFC Rastenfeld hält an. Insgesamt kassierte Rastenfeld nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Nondorf sprang mit diesem Erfolg auf den zweiten Platz. Erfolgsgarant des SCU Nondorf Koller ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 30 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der SCU Nondorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Nondorf sechs Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der SCU Nondorf Koller ungeschlagen ist.

2. Klasse Waldviertel Süd: UFC Rastenfeld – SCU Nondorf Koller, 1:6 (0:3)

14 Michael Bruckner 0:1

25 Benjamin Steininger 0:2

43 Tomas Mlynka 0:3

48 Tomas Mlynka 0:4

57 Lukas Bielesz 0:5

69 Robert Kral 1:5

73 Michael Bruckner 1:6

