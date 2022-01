SVU Langau möchte Leistungen weiter bestätigen

Details Montag, 31. Januar 2022 15:28

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Patrick Reiß, Sektionsleiter beim Sportverein Union Langau, an der Reihe. Die Mannschaft von Spieler-Trainer Matthias Forster überwintert in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal nach sechs Siegen, zwei Remis und zwei Niederlage mit 20 Punkten auf Rang drei. Besonders erfreut ist man in Langau darüber, "dass wir alle Heimspiele gewinnen konnten und so unseren Zuschauern ansprechende Leistungen bieten konnten."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Patrick Reiß: "Wir sind mit der abgelaufen Herbstsaison sehr zufrieden. Als Tabellendritter konnten wir die Leistung aus der Abbruchsaison bestätigen und uns auch spielerisch nochmals weiterentwickeln. Weiters konnten wir alle Heimspiele gewinnen und so unseren Zuschauern ansprechende Leistungen bieten. Das absolute Highlight war sicherlich der Kantersieg gegen SG Karlstein/Thaya."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Reiß: "Die Stimmung im Verein ist sehr gut. Leider konnte bedingt durch Corona wie schon 2020 wieder keine Weihnachtsfeier abgehalten werden. Abseits vom Spielbetrieb arbeiten wir gerade an der Errichtung einer Stützmauer, eines Generationen-Spielplatzes und einer Trainingsfläche. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Helfern recht herzlich bedanken."

Neuer Legionär soll die Offensive verstärken

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Reiß: "Lubor Trojanek stößt vom tschechischen Verein FC Zdar zum SVU Langau. Er ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und soll künftig unsere Offensive verstärken."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Reiß: "Unser Spielmacher Václav Zapletal verletzte sich leider gegen Irnfritz in der dritten Runde. Er riss sich das Kreuz- und Seitenband, in der Folge musste er leider seine Karriere beenden."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Reiß: "Die Zielsetzung für das Frühjahr wird es sein unsere Leistungen aus dem Herbst zu bestätigen und uns spielerisch nochmals weiterzuentwickeln. Aktuell wird zwei Mal die Woche in der Halle gespielt. Der offizielle Trainingsstart findet am 4. Februar statt."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Reiß: "Ich denke schon, dass im Frühjahr wieder gespielt wird. Die aktuell angekündigten Lockerungen sollten es möglich machen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Reiß: "Der Titelkandidat ist ganz klar Schwarzenau, wenn Sie die Leistung aus dem Herbst wieder abliefern können. Weitersfeld hat als Zweiter natürlich auch noch Chancen, da Sie als einziges Team gegen Schwarzenau punkten konnten."