SG Allentsteig/Göpfritz kämpft mit Motivation nach Lockdowns

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Sascha Graf, Obmann der SG Allentsteig/Göpfritz, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Stephan Gerstl überwintert in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal nach vier Siegen, drei Remis und drei Niederlagen mit 15 Punkten auf Rang vier.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Sascha Graf: "Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit der Herbstplatzierung. Wir hatten doch immer wieder mit vielen, teils schweren Verletzungen mancher Spieler zu kämpfen. Aber der Trainer hat hier einen tollen Job gemacht und wir haben uns immer gut präsentieren können."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Graf: "So ehrlich muss man sein, die ewigen Corona-Lockdowns und Absagen sind für keinen Verein förderlich. Die Spieler suchen sich teilweise andere Beschäftigungen und sind schwer zu motivieren auf Trainings sowie Spiele zu kommen. Dementsprechend ist auch die Stimmung derer die da sind."

Die Langzeitverletzten kommen wieder retour

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Graf: "Abgänge zu anderen Vereinen haben wir keine zu verbuchen. Auf den ein oder anderen Spieler werden wir trotzdem verzichten müssen, da sich wie oben genannt, die Prioritäten verschoben haben. Mit Niklas Simon haben wir ein vielversprechendes Jugend-Talent vom SC Hartl Haus ausleihen können. Ich denke das er bei uns auch Erfahrungen in der Kampfmannschaft sammeln kann, wenn er dranbleibt. Mit Andreas Zechmeister von Brunn/Wild kommt ein erfahrener, verlässlicher Spieler, der uns sicher mit seiner Routine helfen kann."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Graf: "Wir hatten einige Langzeitverletzte. Unser Abwehrchef Franz Weghuber zum Beispiel musste nach einem Kreuzbandriss einige Spiele pausieren. Er ist aber wieder genesen und schon voll im Training. Auch Stefan Kramer (Kreuzbandriss), Dominik Ertl (Rippenbruch), Tormann Michael Widhalm (Bänderriss im Knöchel) sowie Michal Trajer (Adduktoren) fehlten uns lange Zeit in der Herbstsaison. Mittlerweile sind aber alle Spieler wieder einsatzbereit. An der fehlenden Fitness wird bereits gearbeitet und ich bin zuversichtlich, dass sie uns im Frühjahr wieder voll unterstützen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Graf: "Unser Ziel ist es primär alle Spiele mit zwei Mannschaften bestreiten zu können. Ein Platz unter den Top 5 sollte schon drin sein."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Graf: "Ja, ich denke wir haben diese Pandemie so gut wie überstanden. Gerade in den Sommer hinaus waren die Zahlen in der Vergangenheit etwas niedriger. Mit der zurzeit vorherrschenden Variante, können wir die Saison mit Sicherheit durchziehen. Mal sehen was der Herbst so bringt. Vor allem den jungen Spielern tut eine Regelmäßigkeit mit Trainings und Spielen sicher gut um sich im Vereinsumfeld etablieren zu können."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Graf: "An Schwarzenau wird kein Weg vorbeiführen. Sie haben die wichtigen Spiele gewonnen und haben auch im Cup gezeigt was sie können. Wenn Schwarzenau nur annähernd an die Herbstform anschließen kann, darf man im Juni sicher zum Titel gratulieren."