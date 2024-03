Arbesbach überflügelt USC Rappottenstein in der Tabelle

Spielberichte

2. Klasse Waldviertel Zentral: Ein Tor machte den Unterschied – der UFC Arbesbach siegte vor einer Kulisse von 300 Zuschauern mit 2:1 gegen den USC Jungwirth Rappottenstein. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte der USC Rappottenstein einen 3:1-Sieg für sich verbucht.

Nach zwanzig Minuten war die Torsperre durchbrochen. Vor 300 Zuschauern markierte Christoph Kolm das 1:0 (20.).

Tor, Toor, Tooor für UFC Arbesbach zum 1:0. Nummer 8 Christoph Kolm zieht aus 16m ab und haut die Kugel ins Eckige. Phillipp Hiemetzberger, Ticker-Reporter

Danach ergaben sich Chancen auf beiden Seiten. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Arbesbach mit einer Führung in die Kabine ging.

In Minute 53 versucht sich Johannes Bauer vom USF Arbesbach aus der Distanz, kann den Ball aber nicht im Tor unterbringen. In der 59. Minute erzielte Rappottenstein den Ausgleich durch Fabian Schartmüller.

Tor, Toor, Tooor für USC Jungwirth Rappottenstein zum 1:1. Freistoß nach fragwürdigen Foul an die Latte, Nachschuss von Schartmüller geht ins Tor. Phillipp Hiemetzberger, Ticker-Reporter

Das 2:1 des UFC Arbesbach bejubelte Bastian David Hahn (61.). Er konnte nach einem Kopfball von Julian Kolm abstauben. Rappottenstein versuchte nochmal alles um zum Ausgleich zu kommen, doch der gelang nicht mehr. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte die Heimmannschaft schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Durch den Erfolg rückte Arbesbach auf die zweite Position der 2. Klasse Waldviertel Zentral vor. Der UFC Arbesbach präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 40 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Arbesbach. Der UFC Arbesbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt der USC Jungwirth Rappottenstein den vierten Platz in der Tabelle ein.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

In zwei Wochen, am 07.04.2024, tritt Arbesbach bei der USV Allentsteig an, während der USC Rappottenstein einen Tag früher den USC Bad Großpertholz empfängt.

2. Klasse Waldviertel Zentral: UFC Arbesbach – USC Jungwirth Rappottenstein, 2:1 (1:0)

61 Bastian David Hahn 2:1

59 Fabian Schartmueller 1:1

20 Christoph Kolm 1:0

