UFC Arbesbach dominiert gegen SV Kirchberg/Walde mit einem klaren 4:1 Sieg

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:06

Am Freitagabend lieferten sich der UFC Arbesbach und der SV Kirchberg/Walde ein torreiches Match, das die Zuschauer von Beginn an in seinen Bann zog. Der Union Fußballclub Arbesbach zeigte eine beeindruckende Leistung und setzte sich mit einem deutlichen 4:1 gegen die Kirchberger durch. Die Partie war geprägt von dynamischen Spielzügen, präzisen Torschüssen und einer dominanten Präsenz der Arbesbacher auf dem Spielfeld.

Ein fulminanter Start für Arbesbach

Der Beginn der Partie ließ bereits erahnen, dass der UFC Arbesbach alles daransetzen würde, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Schon in der 2. Minute zündete Sebastian Grudl ein Feuerwerk, indem er aus 20 Metern abzog und die Kugel unhaltbar im Kasten der Kirchberger versenkte. Dieses frühe Tor setzte die Tonlage für den weiteren Spielverlauf. Der Ehrgeiz der Arbesbacher wurde weiter unter Beweis gestellt, als Lukas Vacek in der 8. Minute, nach einer guten Flanke von Julian Kolm, aus 16 Metern abzog und das 2:0 markierte. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Sebastian Grudl erneut, die Führung auszubauen, indem er in der 40. Minute mit einem Weitschuss aus 16 Metern zum 3:0 traf. Die Dominanz der Arbesbacher in der ersten Halbzeit ließ wenig Spielraum für die Kirchberger, um ins Spiel zu finden.

Arbesbach hält den Druck hoch, Kirchberg findet kurz den Anschluss

Die zweite Halbzeit startete ohne nachzulassen vonseiten der Arbesbacher. Trotz des komfortablen Vorsprungs ließen sie nicht locker und suchten weiter nach Möglichkeiten, ihre Führung auszubauen. In der 73. Minute gelang dem SV Kirchberg/Walde jedoch der Anschlusstreffer zum 3:1 durch Vlastimil Basta, der aus 20 Metern abzog und die Kugel im Netz der Arbesbacher unterbrachte. Dieses Tor gab den Kirchbergern kurzzeitig Hoffnung, doch die Freude währte nicht lange. Nur neun Minuten später, in der 82. Minute, setzte der UFC Arbesbach dem Spiel die Krone auf. Ein Freistoßtor von Elias Pfeiffer, das letztendlich als Eigentor von Daniel Lotz gewertet wurde, brachte das Endergebnis von 4:1 auf die Anzeigetafel. Die Arbesbacher zeigten eine überzeugende Teamleistung und unterstrichen ihre Ambitionen in dieser Saison.

Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für den UFC Arbesbach, der mit dieser Leistung seine Position in der Tabelle festigte. Trotz des unbeständigen Wetters zeigten beide Teams einen engagierten Einsatz, wobei die Arbesbacher letztendlich die Oberhand behielten und einen klaren Sieg einfuhren.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Arbesbach : Kirchberg/Walde - 4:1 (3:0)

82 Eigentor durch Daniel Lotz 4:1

73 Vlastimil Basta 3:1

40 Sebastian Grudl 3:0

8 Lukas Vacek 2:0

2 Sebastian Grudl 1:0

Details

