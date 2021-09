Brunn/Wild verliert auch in Mallersbach

Details Montag, 20. September 2021 04:00

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Der USV Brunn/Wild hat den Start ins neue Fußballjahr nach sechs Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:4-Niederlage gegen Mallersbach verdaut werden. Der USC Mallersbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Brunn/Wild einen klaren Erfolg.

Der USV Brunn/Wild geriet in der 32. Minute durch Milan Cermak ins Hintertreffen. Vor 60 Zuschauern markierte Tomas Galia durch einen Strafstoß das 2:0 (45.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.

Cermak feiert Doppelpack

Der USC Mallersbach legte in der 69. Minute durch Andreas Wieninger zum 3:0 nach. Mallersbachs Cermak baute den Vorsprung in der 83. Minute aus. Am Schluss schlug der USC Mallersbach Brunn/Wild vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Mallersbach nun auf dem neunten Platz steht. Der USC Mallersbach fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging Mallersbach in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Wann finden die Gäste die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den USC Mallersbach setzte es eine neuerliche Pleite, womit der USV Brunn/Wild im Klassement weiter abrutschte. Mit erst zwei erzielten Toren hat Brunn/Wild im Angriff Nachholbedarf.

Die Defensivleistung des USV Brunn/Wild lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Mallersbach offenbarte Brunn/Wild eklatante Mängel und stellte somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Für den USC Mallersbach gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: USC Mallersbach – USV Brunn/Wild, 4:0 (2:0)

32 Milan Cermak 1:0

45 Tomas Galia 2:0

69 Andreas Wieninger 3:0

83 Milan Cermak 4:0

