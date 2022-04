Mazel rettet Karlstein/Thaya das Remis gegen Weitersfeld

Details Samstag, 30. April 2022 00:49

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Als klarer Favorit musste der USV Weitersfeld vor knapp 60 Fans einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen den SG Karlstein/Thaya nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Über das Remis konnte sich Karlstein/Thaya entschieden mehr freuen als der vermeintliche Favorit USV Weitersfeld. Der USV Weitersfeld war im Hinspiel gegen den SG Karlstein/Thaya in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:0-Sieg eingefahren.

Karlstein/Thaya erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor etwa 60 Zuschauern durch einen Foul-Elfmeter von Josef Sindelar bereits nach zehn Minuten in Führung. Petr Cermak nutzte die Chance für Weitersfeld und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Für das zweite Tor des USV Weitersfeld war Andreas Gschweicher verantwortlich, der in der 56. Minute das 2:1 besorgte. Michal Mazel, der in der 87. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Am Ende stand es zwischen dem SG Karlstein/Thaya und dem USV Weitersfeld pari.

Weitersfeld lässt Punkte liegen

Karlstein/Thaya muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung des Gastgebers aus, sodass man nun auf dem siebten Platz steht. Der SG Karlstein/Thaya schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 39 Gegentore verdauen musste. Karlstein/Thaya verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und neun Niederlagen. Vor vier Spielen bejubelte der SG Karlstein/Thaya zuletzt einen Sieg.

Sicherlich ist das Ergebnis für Weitersfeld nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Offensiv konnte dem Gast in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal kaum jemand das Wasser reichen, was die 49 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Der USV Weitersfeld weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, fünf Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der USV Weitersfeld ungeschlagen ist.

Während Karlstein/Thaya am kommenden Sonntag den ESV Schwarzenau empfängt, bekommt es Weitersfeld am selben Tag mit dem SV Raiffeisen Union Japons zu tun.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: SG Karlstein/Thaya – USV Weitersfeld, 2:2 (1:1)

87 Michal Mazel 2:2

56 Andreas Gschweicher 1:2

37 Petr Cermak 1:1

10 Josef Sindelar 1:0