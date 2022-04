Kein Sieger im Duell Allentsteig/G. gegen Langau

Details Montag, 25. April 2022 01:50

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Am Sonntag kam der SVU Langau bei der SG Allentsteig/Göpfritz vor rund 75 Besuchern nicht über ein 2:2 hinaus. Der vermeintlich leichte Gegner war die SG Allentsteig/Göpfritz mitnichten. Allentsteig/Göpfritz kam gegen Langau zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel beider Teams war 3:1 für den SVU Langau geendet.

Kamil Benhak brachte Allentsteig/Göpfritz in der 20. Minute nach vorn. Stefan Schmid nutzte die Chance für die Heimmannschaft und beförderte in der 29. Minute das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 2:0 ins Netz. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der SG Allentsteig/Göpfritz in die Kabine. Matthias Forster war es, der in der 60. Minute den Ball im Tor von Allentsteig/Göpfritz unterbrachte und auf 2:1 verkürzte. Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Lubor Trojanek mit seinem Elfmeter-Treffer aus der 88. Minute verantwortlich. Gedanklich hatte die SG Allentsteig/Göpfritz den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Langau am Ende noch den Teilerfolg.

Trojanek macht Last-Minute-Remis perfekt

Allentsteig/Göpfritz bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Die SG Allentsteig/Göpfritz verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Vom Glück verfolgt war Allentsteig/Göpfritz in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Sicherlich ist das Ergebnis für den SVU Langau nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Die Offensivabteilung der Gäste funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 35-mal zu. Langau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SVU Langau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Am nächsten Sonntag reist die SG Allentsteig/Göpfritz zum USC Mallersbach, zeitgleich empfängt Langau den USV Brunn/Wild.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: SG Allentsteig/Göpfritz – SVU Langau, 2:2 (2:0)

88 Lubor Trojanek 2:2

60 Matthias Forster 2:1

29 Stefan Schmid 2:0

20 Kamil Benhak 1:0