Der ESV Schwarzenau nach Sieg gegen Karlstein/Thaya weiter auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:15

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Der ESV Schwarzenau erteilte Karlstein/Thaya eine Lehrstunde und gewann vor etwa 110 Besuchern mit 5:0. Damit wurde Schwarzenau der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatte der ESV Schwarzenau einen 1:0-Heimerfolg gegen den SG Karlstein/Thaya verbucht.

Lukas Merkl stellte die Weichen für den ESV Schwarzenau auf Sieg, als er in Minute zwei mit dem 1:0 zur Stelle war. In Minute 17 eine Top-Chance für die Gäste, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Jaroslav Kubat schoss die Kugel dann aber doch zum 2:0 für die Gäste über die Linie (19.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Tabellenführer. Kunchok Trinley Echsel legte in der 52. Minute zum 3:0 für Schwarzenau nach. Merkl gelang ein Doppelpack (68./87.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Der ESV Schwarzenau überrannte Karlstein/Thaya förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Schwarzenau weiter in der Pole Position

Der SG Karlstein/Thaya muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen den ESV Schwarzenau steht Karlstein/Thaya mit dem Rücken zur Wand. Die formschwache Abwehr, die bis dato 44 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SG Karlstein/Thaya in dieser Saison. Fünf Siege, ein Remis und zehn Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen Karlstein/Thaya hält Schwarzenau auch in der Tabelle gut im Rennen. Die Defensive des ESV Schwarzenau (16 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Waldviertel Thayatal zu bieten hat. Der ESV Schwarzenau bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Schwarzenau 13 Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

In Fahrt ist der SG Karlstein/Thaya aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von fünf sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Beim ESV Schwarzenau dagegen läuft es mit momentan 41 Zählern wie am Schnürchen.

Am nächsten Sonntag reist Karlstein/Thaya zum SV Raiffeisen Union Japons, zeitgleich empfängt der ESV Schwarzenau den TSV Irnfritz.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: SG Karlstein/Thaya – ESV Schwarzenau, 0:5 (0:2)

87 Lukas Merkl 0:5

68 Lukas Merkl 0:4

52 Kunchok Trinley Echsel 0:3

19 Jaroslav Kubat 0:2

2 Lukas Merkl 0:1