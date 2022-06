Der SV Union Japons hat gegen Mallersbach die Nase vorn

Details Montag, 06. Juni 2022 01:45

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Der SV Union Japons gewann das Sonntagsspiel gegen Mallersbach vor knapp 85 Zuschauern mit 2:0. Auf dem Papier ging der SVU Japons als Favorit ins Spiel gegen den USC Mallersbach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte der SV Raiffeisen Union Japons einen 1:0-Sieg für sich reklamiert.

85 Zuschauer wurden in der 25. Minute Zeuge eines unglücklichen Eigentors von Lukas Riemann zum 1:0 für die Heimmannschaft. Zur Pause hatte der SV Union Japons eine hauchdünne Führung inne. In der 69. Minute erhöhte Hannes Zotter auf 2:0 für den SVU Japons. In der 79. Minute musste Mallersbachs Zdenek Micka mit einer Gelb-Roten Karte früher vom Platz. Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte der SV Raiffeisen Union Japons einen dreifachen Punktgewinn gegen Mallersbach.

Keine Auswirkungen für die beiden Teams

Am nächsten Sonntag reist der SV Union Japons zum SV Eisgarn, zeitgleich empfängt der USC Mallersbach den SVU Langau.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: SV Raiffeisen Union Japons – USC Mallersbach, 2:0 (1:0)

69 Hannes Zotter 2:0

25 Eigentor durch Lukas Riemann 1:0