Pfaffenschlag leistet gegen Waldhausen (NÖ) nur wenig Widerstand

Details Sonntag, 21. August 2022 04:08

2. Klasse Waldviertel Zentral: Vor rund 100 Besuchern empfing der SV Waldhausen (NÖ) den SC Pfaffenschlag. Der SC Pfaffenschlag hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:5-Niederlage verdaut werden.

Schon zu Beginn kam die Hintermannschaft der Gäste ins Schwimmen. Andreas Kolm brachte den Tabellenletzten in der dritten Minute ins Hintertreffen. Bereits in der 14. Minute erhöhte Julian Zellhofer den Vorsprung des SV Waldhausen (NÖ). Sein Freistoß fand den Weg ins lange Kreuzeck. Danach fingen sich die Gäste etwas und kamen ihrerseits zu einigen Möglichkeiten. Doch nach 38 Minuten musste Pfaffenschlag-Keeper Philipp Dangl einen Volley über die Querlatte drehen. Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Waldhausen souverän

In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel zunächst dahin. In Minute 65 scheiterte Julian Zellhofer am Schlussmann der Gäste. Für das 3:0 des SV Waldhausen sorgte Kolm, der in Minute 68 zur Stelle war und abstauben konnte. Daniel Gutmann schraubte das Ergebnis in der 75. Minute, nach einem tollen Pass von Zellhofer, mit dem 4:0 für die Heimmannschaft in die Höhe. Mario Gutmann stellte schließlich in der 89. Minute den 5:0-Sieg für Waldhausen sicher. Letztlich feierte der SV Waldhausen (NÖ) gegen Pf.schlag nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der SV Waldhausen macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang zwei. Für Waldhausen steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis aufwies.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SV Waldhausen (NÖ) – SC Pfaffenschlag, 5:0 (2:0)

89 Mario Gutmann 5:0

75 Daniel Gutmann 4:0

68 Andreas Kolm 3:0

14 Julian Zellhofer 2:0

3 Andreas Kolm 1:0