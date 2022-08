Zwei-Tore-Mann Pany reicht Großsiegharts gegen Kirchberg/W. nicht

Details Sonntag, 28. August 2022 04:41

2. Klasse Waldviertel Zentral: Das Waldstadion in Großsiegharts zählte rund 100 Zuschauer, die sich das Spiel des SV Großsiegharts gegen den SV Kirchberg/Walde ansehen wollten. Der SV Kirchberg/Walde gewann gegen den SV Großsiegharts mit 4:3 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Großsiegharts bereits in Front. Florian Wais schloss von der Strafraumgrenze ab und markierte in der ersten Minute die Führung. Lange währte die Freude des Heimteams nicht, denn schon in der fünften Minute schoss Joel Nowak den Ausgleichstreffer für Kirchberg/Walde. In Minute 14 rettete der Pfosten die Gastgeber vor einem weiteren Gegentreffer. Matej Riha knallte von der Strafraumgrenze den Ball einfach mitten auf das Tor, traf und der SV Kirchberg/Walde brachte so den Ball zum 2:1 über die Linie (17.). In der 20. Minute schoss Riha das letzte Tor dieser turbulenten Startphase und stellte auf 3:1. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Unhaltbarer Freistoß brachte den Sieg

Nicolas Pany schlug doppelt zu und glich damit für den SV Großsiegharts aus (69./70.). Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Rostislav Tomek, der mit seinem Freistoß-Treffer in der 88. Minute die späte Führung von Kirchberg/Walde sicherstellte. Am Schluss siegte der SV Kirchberg/Walde gegen Großsiegharts.

Bei Kirchberg/Walde präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8).

Mit diesem Sieg zog der SV Kirchberg/Walde am SV Großsiegharts vorbei auf Platz vier. Großsiegharts fiel auf die neunte Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag trifft Großsiegharts auf den USC Bad Großpertholz, Kirchberg/Walde spielt tags zuvor gegen die USV Allentsteig.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SV Großsiegharts – SV Kirchberg/Walde, 3:4 (1:3)

88 Rostislav Tomek 3:4

70 Nicolas Pany 3:3

69 Nicolas Pany 2:3

20 MatÄ?j Å?iha 1:3

17 MatÄ?j Å?iha 1:2

5 Joel Nowak 1:1

1 Florian Wais 1:0