Bad Großpertholz erfolgreich bei Allentsteig

2. Klasse Waldviertel Zentral: Rund 80 Besucher kamen nach Allentsteig und wollten das Duell zwischen dem USV Allentsteig und dem USC Bad Großpertholz mitverfolgen. Bad Großpertholz erreichte einen 4:2-Erfolg bei Allentsteig. Auf dem Papier ging der USC Bad Großpertholz als Favorit ins Spiel gegen die USV Allentsteig – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Gleich zu Spielbeginn traf Bad Großpertholz durch Michal Schön zur frühen Führung (2.). Bereits in der zwölften Minute erhöhte Vojtech Preucil den Vorsprung des Gasts auf 2:0. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der USC Bad Großpertholz mit einer Führung in die Kabine ging. Wenige Minuten später verkürzte Allentsteig auf 1:2 (51.) und Daniel Kröpfl drehte jubelnd ab. Das Heimteam musste dann aber den Treffer zum 3:1 Lukas Röhrbacher hinnehmen (80.). In den Schlussminuten kam nochmal Spannung auf. Die USV Allentsteig witterte ihre Chance und Kröpfl schoss den Ball vom Elfmeterpunkt aus zum 2:3 ein (87.). Kurz vor Schluss traf Bad Großpertholz (92.) zum 4:2 und erneut ließ sich Röhrbacher als Torschütze feiern. Am Ende verbuchte der USC Bad Großpertholz gegen Allentsteig die maximale Punkteausbeute.

Doppelter Röhrbacher sicherte den Sieg

Die USV Allentsteig muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung von Allentsteig knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der USV Allentsteig liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 14 Gegentreffer fing. In dieser Saison sammelte die USV Allentsteig bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Bei Bad Großpertholz präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Der USC Bad Großpertholz macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position vier. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USC Bad Großpertholz.

Am kommenden Sonntag tritt Allentsteig beim SG Karlstein/Thaya an, während Bad Großpertholz zwei Tage zuvor den SV Eibenstein empfängt.

