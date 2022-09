Rastenfeld am Boden: Pleite gegen Langschlag

Details Montag, 19. September 2022 00:53

2. Klasse Waldviertel Zentral: Rund 70 Besucher wollten das Spiel der 6. Runde sehen. Der UFC Lok Langschlag fertigte Rastenfeld am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Langschlag ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den UFC Rastenfeld einen klaren Erfolg.

Schon nach vier Minuten fanden die Heimischen die erste Chance vor. Mit einem schnellen Doppelpack (35./37.) zum 2:0 schockte Stanislav Pacholik Rastenfeld. Mit der Führung für den UFC Lokomotive Langschlag ging es in die Halbzeitpause. Clemens Prock legte in der 77. Minute zum 3:0 für das Heimteam nach. Pacholik vollendete zum vierten Tagestreffer in der 81. Spielminute. Prock gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den UFC Lok Langschlag (89.). Am Ende kam Langschlag gegen den UFC Rastenfeld zu einem verdienten Sieg.

Langschlag schiebt sich auf Platz fünf

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der UFC Lokomotive Langschlag nun auf dem fünften Platz steht. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück des UFC Lok Langschlag. Insgesamt erst fünfmal gelang es dem Gegner, Langschlag zu überlisten. Die bisherige Spielzeit des UFC Lokomotive Langschlag ist weiter von Erfolg gekrönt. Der UFC Lok Langschlag verbuchte insgesamt drei Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Langschlag ist seit drei Spielen unbezwungen.

Rastenfeld bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Vollstreckerqualitäten demonstrierte der UFC Rastenfeld bislang noch nicht. Der Angriff der Gäste ist mit vier Treffern der erfolgloseste der 2. Klasse Waldviertel Zentral. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Rastenfeld wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die Misere des UFC Rastenfeld hält an. Insgesamt kassierte Rastenfeld nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen den UFC Lokomotive Langschlag ist der UFC Rastenfeld weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Waldviertel Zentral.

Der UFC Lok Langschlag tritt am Freitag, den 23.09.2022, um 20:00 Uhr, beim UFC Arbesbach an. Zwei Tage später (16:00 Uhr) empfängt Rastenfeld den SC Pfaffenschlag.

2. Klasse Waldviertel Zentral: UFC Lokomotive Langschlag – UFC Rastenfeld, 5:0 (2:0)

89 Clemens Prock 5:0

81 Stanislav Pacholik 4:0

77 Clemens Prock 3:0

37 Stanislav Pacholik 2:0

35 Stanislav Pacholik 1:0