SV Grünbach strebt Wende beim "Schneebergderby" an

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der SV Grünbach mit Obmann Harald Winkler an der Reihe. In der abgelaufenen Spielzeit belegte Grünbach in der 2. Klasse Wechsel nach sechs Siegen, einem Remis und 17 Niederlagen mit 19 Punkten den zwölften Platz in der Abschlusstabelle. Für die kommende Punktejagd hat Winkler eine klare Zielsetzung: "In Topbesetzung wissen wir, dass wir jeden Gegner schlagen können. Genauso können wir aber gegen jeden verlieren. Ein Platz im Mittelfeld der Tabelle wäre sicher ein Erfolg, und ganz wichtig: Die Schneebergderbys müssen heuer anders verlaufen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Harald Winkler: Mit der Herbstsaison natürlich gar nicht: Nur drei Punkte. Eine gute Frühjahrssaison wurde durch das katastrophale Derbyergebnis gegen Puchberg zunichte gemacht. Aber man konnte erkennen, welche Qualität in dieser Mannschaft stecken kann. Über die ganze Saison hat uns das Fehlen eines echten Stürmers (Roland Namquita blieb trotz Zusage fern) am meisten geschadet. Zudem kam der verletzungsbedingte Langzeitausfall von Dominik Winkler.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Winkler: Prinzipiell wurde das Gros des Kaders behalten. Als Zugänge stehen Tamas Bieder, Martin Nyari (beide Stürmer), Kevin Stutzenberger (Mittelfeld) und Elias Fink (Reserve) fest. Wieder aktiv ist Patrick Stickler (Tormann). Die Abgänge betreffen Spielertrainer Florian Pinter, Alexander Trimmel und Emran Kazoski.

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Winkler: Besonders beschäftigt hat uns natürlich das Thema finanzielles und sportliches Überleben.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Winkler: Prinzipiell ist es ein gesellschaftliches Phänomen, jemand einzelnen die Schuld zuzuschreiben ist unseriös. Ich sehe ein allgemeines Funktionärssterben, die Menschen, die ehrenamtlich etwas für andere machen, werden immer weniger bzw. sterben aus. Eine Ursache sehe ich auch in der zunehmenden Amerikanisierung der Rechtsprechung, ein Verein bzw. Veranstalter haftet für jeden noch so großen Blödsinn eines Besuchers. Das Regulativ des NÖFV mit dem Verbandsspieler ist ebenfalls eine große Hürde und wird den Breitensport in den 2. Klassen vernichten und damit die Zahl der fußballspielenden Kinder weiter verringern. Und natürlich trifft die Schuld auch die Vereine selbst, die beim unverschämten Spieler-Wettbieten um "Aufwandsentschädigungen" mitmachen. Und gleich dazu gesagt: Macht man da nicht mit, ist man Stockletzter und die letzten eigenen Spieler, die einen geraden Pass können, sind weg. Man ist in Geiselhaft!

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Winkler: In Topbesetzung wissen wir, dass wir jeden Gegner schlagen können. Genauso können wir aber gegen jeden verlieren. Ein Platz im Mittelfeld der Tabelle wäre sicher ein Erfolg, und ganz wichtig: Die Schneebergderbys müssen heuer anders verlaufen.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Winkler: Pottschach, Puchberg, Lanzenkirchen, Krumbach und Ternitz. Überraschen kann prinzipiell in der Wechselklasse jeder.