USC Krumbach will in die vordere Tabellenhälfte

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der USC Krumbach mit Obmann Johannes Kager an der Reihe. Nach dem Abstieg geht es für Krumbach nun in der 2. Klasse Wechsel weiter. "Am Anfang der Saison ist man davon ausgegangen, dass die Klasse gehalten werden kann, welches am Ende nicht der Fall war und man muss erstmals seit 2009/10 wieder in die 2. Klasse", meint Kager rückblickend. In der kommenden Punktejagd möchte Krumbach nun in der "vorderen Tabellenhälfte" mitmischen.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Johannes Kager: Da die Saisonen davor für den USC parkettboden.at Krumbach ebenfalls nicht leicht waren, hatte man sich auch für die vergangene Saison auf einen harten Kampf eingestellt. Dennoch ist man am Anfang der Saison davon ausgegangen, dass die Klasse gehalten werden kann, welches am Ende nicht der Fall war und man muss erstmals seit 2009/10 wieder in die 2. Klasse. Somit kann man als Resümee sagen, dass die Saison als nicht zufriedenstellend gesehen werden kann, obwohl man mehr Punkte holte als zuvor.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Kager: Die Zugänge sind Attila Fischer (Zuberbach), Zsolt Székely (Oberpullendorf) und Kevin Windisch (pausiert/zuletzt Neunkirchen Reserve). Als Abgänge stehen Manuel Kager, Patrik Bayer, Adrian Wedl, Fabian Wedl, Elias Wedl, Stefan Schnabl (alle Mönichkirchen), Philipp Luckerbauer (Rotenturm), Bernd Brandstätter (Oed/Waldegg), Csaba Boldiszar und Gergö Borsi (Ziel unbekannt) fest. Unser neuer Trainer ist Robert Geyer.

"Große Anzahl an Jugendmannschaften als Grundgerüst des Vereins"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Kager: Nach der langen und schwierigen Corona-Zeit, in der man die erste vollständige Saison im Erwachsenen- und Jugendbereich gespielt hat, war sicher ein großes Thema wie man die Jugendspieler nach so einer langen Pause hält bzw. motiviert. Wir in Krumbach haben eine große Anzahl an Jugendmannschaften, in welchen ca. 100 Kinder wöchentlich sportlich aktiv sind und auch den das Grundgerüst des Vereines bilden. Dieses Grundgerüst muss stabil sein, damit auch der restliche Verein nicht ins Schwanken kommt und dies haben trotz Pandemie geschafft.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Kager: Ich sehe die Ursache für das Vereinssterben im Amateurbereich darin, dass sich viele Personen einfach nicht mehr die Zeit nehmen wollen, um sich freiwillig zu betätigen. Des Weiteren sehe ich den Druck auf die Freiwilligen immer weiter steigen und hier kann ich jeden verstehen, wenn dies die Helfer nicht unentgeltlich durchführen wollen. Meiner Meinung nach ist hier der Verband gefordert, damit freiwillige Helfer bestmöglich in ihrer Arbeit unterstützt werden und um ihnen ihre Tätigkeit zu erleichtern.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Kager: Vordere Tabellenhälfte.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Kager: Titelkandidaten sind der SC Lanzenkirchen, SVSF Pottschach, ATSV Puchberg und ASK Ternitz. Für eine Überraschung kann der USC Krumbach sorgen.