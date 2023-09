Tor in Minute 92: Krumbach feiert Sieg gegen Bad Erlach

Details Samstag, 09. September 2023 00:01

2. Klasse Wechsel: Der USC Krumbach und der SV Bad Erlach lieferten sich vor 170 begeisterten Fans ein spannendes Spiel, das 4:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Vor 170 Zuschauern markierte Samir Mesanovic das 1:0 für Bad Erlach (4.). Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Filip Alilovic (10.). Nur 120 Sekunden später durften auch die Heimischen erstmals jubeln. Das 1:2 von Krumbach bejubelte Constantin Aigner (12.). Das beflügelte die Gastgeber und brachte noch vor der Pause den Ausgleich. Zsolt Székely nutzte die Chance für das Heimteam und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 2:2 ins Netz.

Tor, Toor, Tooor für USC Krumbach zum 2:2 nach einen Eckball ein schöner Schuss - schöne Variante. der Fußballexperte, Ticker-Reporter

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Riegler schießt Krumbach in der Nachspielzeit zum Sieg

In Minute 53 scheiterten die Heimsichen mit einem Schuss an der Stange. Im Gegenzug fanden auch die Gäste wieder eine Top-Möglichkeit vor. Elf Minuten später ging der SV Bad Erlach durch den zweiten Treffer von Alilovic in Führung. Alilovic verwandelte einen Elfmeter zum 3:2 (64.). Nach einem Freistoß war in der 88. Minute Székely mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Kurz vor Schluss traf der USC Krumbach durch Lukas Riegler zum 4:3-Sieg (92.). Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab Bad Erlach die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Krumbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive des USC Krumbach muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits elfmal war dies der Fall.

Beim SV Bad Erlach präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13).

Bad Erlach holte auswärts bisher nur vier Zähler. Krumbach ist jetzt mit sieben Zählern punktgleich mit dem SV Bad Erlach, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 9:11 auf dem dritten Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Der USC Krumbach tritt am kommenden Freitag beim ATSV Puchberg an, Bad Erlach empfängt am selben Tag den SC Hochwolkersdorf.

2. Klasse Wechsel: USC Krumbach – SV Bad Erlach, 4:3 (2:2)

92 Lukas Riegler 4:3

88 Zsolt Szekely 3:3

64 Filip Alilovic 2:3

32 Zsolt Szekely 2:2

12 Constantin Aigner 1:2

10 Filip Alilovic 0:2

4 Samir Mesanovic 0:1

