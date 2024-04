Natschbach-L. beendet gegen Hochneukirchen die schwarze Serie

Spielberichte

2. Klasse Wechsel: Am Freitag trafen die Union Natschbach-L. und der USC Hochneukirchen aufeinander. Das Match entschied Natschbach-L. mit 3:1 für sich. Die Experten wiesen Hochneukirchen vor dem Match gegen die Union Natschbach-L. die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Der knappe 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit dem USC Hochneukirchen Glücksgefühle beschert.

Die ersten Chancen im Spiel fanden die Gäste nach etwa zwanzig Minuten vor. Doch Raphael Puhr brachte die Gäste in der 26. Minute ins Hintertreffen.

Tor, Toor, Tooor für Union Natschbach-L. zum 1:0 Torschütze Nr.16 Puhr (Nach einem weiten Eckball kann ein Heimischer den Ball per Kopf wieder in die Mitte bringen, wo sich die Nr.16 Puhr den Ball kurz annehmen und unter die Latte hämmern kann). Patrick Luckerbauer, Ticker-Reporter

Doch einige Minuten vor dem Pausenpfiff gelang den Gästen der Ausgleich. Barna Harsanyi traf zum 1:1 zugunsten von Hochneukirchen (37.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Kurt macht den Deckel drauf

In der 73. Minute ging es schließlich bergab für den USC Hochneukirchen, als man in Person von Andreas Weber einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Dass Natschbach-L. in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von David Polleres, der in der 74. Minute zur Stelle war und per Kopf traf.

Tor, Toor, Tooor für Union Natschbach-L. zum 2:1 Torschütze Nr.15 Polleres (Nach einer Freistoßflanke kommt der mitaufgerückte Spieler der Heimmannschaft unbedrängt zum Kopfball und kann den Ball im Tor einköpfeln). Patrick Luckerbauer, Ticker-Reporter

Seydi Kurt stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für den Tabellenletzten her (89.). Am Ende verbuchte die Union Natschbach-L. gegen Hochneukirchen einen Sieg.

Tor, Toor, Tooor für Union Natschbach-L. zum 3:1 Torschütze Nr.10 Kurt (Nach einem Ballverlust in der Gästeoffensive kommen die Heimischen schnell über die Seite in die gefährliche Zone, wo sie mit Überzahl die Kugel vorm Tor hin und her schieben, bis die Nr.10 Kurt den Konter nur mehr vollenden und die Kugel einschießen muss). Patrick Luckerbauer, Ticker-Reporter

Natschbach-L. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für den Gastgeber ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit erschreckenden 53 Gegentoren stellt die Union Natschbach-L. die schlechteste Abwehr der Liga. Natschbach-L. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und zwölf Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg der Union Natschbach-L, der nach nunmehr 13 sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist Natschbach-L. zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Mit 24 gesammelten Zählern hat der USC Hochneukirchen den sechsten Platz im Klassement inne. Insbesondere an vorderster Front kommt der USC Hochneukirchen nicht zur Entfaltung, sodass nur 31 erzielte Treffer auf das Konto von Hochneukirchen gehen. Sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Hochneukirchen derzeit auf dem Konto. Die Lage des USC Hochneukirchen bleibt angespannt. Gegen die Union Natschbach-L. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am Freitag empfängt Natschbach-L. den USV Raika Kirchberg am Wechsel. Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Hochneukirchen mit dem ASK Ternitz.

2. Klasse Wechsel: Union Natschbach-L. – USC Hochneukirchen, 3:1 (1:1)

89 Seydi Kurt 3:1

74 David Polleres 2:1

37 Barna Harsanyi 1:1

26 Raphael Puhr 1:0

