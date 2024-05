Natschbach-L. und USV Kirchberg trennen sich unentschieden

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:41

Im fesselnden Auftaktspiel der 18. Runde der 2. Klasse Wechsel teilten sich die Natschbacher und die Kirchberger in einem dramatischen Schlagabtausch die Punkte. Mit einem Endstand von 2:2 bot die Partie zwischen dem Union Natschbach-L. und dem USV Raika Kirchberg am Wechsel alles, was das Fußballherz begehrt. Von Beginn an zeigten beide Teams, dass sie gewillt waren, den Sieg nach Hause zu tragen, doch am Ende mussten sie sich mit einer Punkteteilung zufriedengeben.

Ein früher Start und eine spannende erste Hälfte

Die Partie begann sofort mit hohem Tempo. Schon in der 13. Minute brachte Thomas Ungerhofer die Heimmannschaft mit einem gekonnten Treffer in Führung. Die Natschbacher, die nach einem kürzlichen Sieg gegen Hochneukirchen hochmotiviert waren, nutzten die Anfangsphase effektiv, um Druck auf die Gäste auszuüben. Trotz weiterer Chancen, unter anderem einem Lattenkracher in der 24. Minute, blieb es zur Halbzeit bei der knappen Führung für die Hausherren. Die Kirchberger, die in der Rückrunde noch nicht ihre Bestform erreicht hatten, hielten gut dagegen, konnten aber in der ersten Halbzeit keine entscheidenden Akzente setzen.

Ein Wechselbad der Gefühle in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit gestaltete sich noch dramatischer. Josef Rennhofer gelang in der 65. Minute der Ausgleich für die Gäste, was das Spiel komplett öffnete. Die Kirchberger, angeführt von Rennhofer und unterstützt durch Chancen von Kovacs und Kronaus, drängten auf die Führung. Doch es waren die Natschbacher, die in der 68. Minute durch Lukas Apfl nach einem Eckball wieder in Führung gingen – ein Tor, das durch ein Eigentor begünstigt wurde. Die Freude auf Seiten der Natschbacher währte jedoch nicht lang, denn Franz Pölzlbauer sorgte in der 72. Minute mit einem Treffer für den erneuten Ausgleich zum 2:2. Trotz einer Großchance für Kronaus in der 88. Minute auf Seiten der Kirchberger, blieb es beim Unentschieden.

Das Spiel endete mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden, was beide Teams mit gemischten Gefühlen zurückließ. Die Natschbacher zeigten eine starke Reaktion auf ihre vorherigen Leistungen und bewiesen, dass sie auch gegen stärkere Gegner punkten können. Die Kirchberger hingegen müssen weiterhin auf den ersehnten Sieg in der Rückrunde warten, konnten aber zumindest einen Punkt mitnehmen. In einer Partie, die von Kampfgeist, Leidenschaft und Dramatik geprägt war, zeigten beide Mannschaften, warum Fußball so faszinierend ist.

2. Klasse Wechsel: Natschbach-L. : Kirchberg - 2:2 (1:0)

72 Franz Pölzlbauer 2:2

68 Eigentor durch Lukas Apfl 2:1

65 Josef Rennhofer 1:1

13 Thomas Ungerhofer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.