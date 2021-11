Puchberg triumphiert über Grünbach

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:04

2. Klasse Wechsel: Der SV Grünbach blieb gegen den ATSV Puchberg chancenlos und kassierte vor etwa 150 Besuchern eine herbe 0:4-Klatsche. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Puchberg löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Cagdas Dogan trug sich in der 17. Spielminute in die Torschützenliste ein. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Maximilian Fischer zum 2:0 zugunsten des ATSV Puchberg (42.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Dogan mit Doppelpack

Dogan baute den Vorsprung von Puchberg in der 53. Minute aus. Grünbachs Steven Drescher sah in Minute 73 die Gelb-Rote Karte. Der vierte Streich des ATSV Puchberg war Michael Hauer vorbehalten (77.). Am Ende kam Puchberg gegen Grünbach zu einem verdienten Sieg.

Die drei Punkte brachten für den ATSV Puchberg keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Puchberg momentan auf dem Konto. Der ATSV Puchberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

36 Gegentreffer hat der SV Grünbach mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Wechsel. Die Gäste stehen mit drei Punkten auf dem letzten Platz. Im Sturm von Grünbach stimmt es ganz und gar nicht: 16 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Der SV Grünbach entschied kein einziges der letzten neun Spiele für sich.

Am kommenden Sonntag trifft Puchberg auf den SC Hochwolkersdorf, Grünbach spielt am selben Tag gegen den USC Hochneukirchen.

2. Klasse Wechsel: ATSV Puchberg – SV Grünbach, 4:0 (2:0)

17 Cagdas Dogan 1:0

42 Maximilian Fischer 2:0

53 Cagdas Dogan 3:0

77 Michael Hauer 4:0

