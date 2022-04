Arbeitssieg gegen Schlöglmühl/S.: Natschbach-L. wacht erst nach dem Rückstand auf

Details Sonntag, 24. April 2022 01:26

2. Klasse Wechsel: Die Differenz von einem Treffer brachte der Union Natschbach-L. gegen den SG Schlöglmühl/Schottwien den Dreier. Das Match endete vor rund 50 Fußballfans mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für Natschbach-L, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im ersten Duell hatte beim 3:2 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten des Gasts gegeben.

Schlöglmühl/Schottwien erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Balazs Krisztian Pavlitzky traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Bernard Laski den Vorsprung des Tabellenletzten mit einem Freistoß-Treffer auf 2:0. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Der vermeintliche Favorit zeigte in Halbzeit zwei aber eine Reaktion. Der SG Schlöglmühl/Schottwien musste den Treffer von Sebastian Fürtinger zum 1:2 hinnehmen (53.). In der 76. Minute gelang der Union Natschbach-L, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Ufuk Aydin. Schlöglmühl/Schottwien kam nicht mehr ins Spiel zurück, Srdan Tonkovic brachte Natschbach-L. sogar in Führung (82.) und verwandelte einen Strafstoß zum 3:2. In Minute 89 sah Natschbachs Bernd Panholzer die Ampelkarte (Foul). Der SG Schlöglmühl/Schottwien ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot der Union Natschbach-L. nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Elfmeter brachte Natschbach doch noch den Sieg

Schlöglmühl/Schottwien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Natschbach-L. – der SG Schlöglmühl/Schottwien bleibt weiter unten drin. Die Defensive von Schlöglmühl/Schottwien muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 51-mal war dies der Fall. Nun musste sich die Heimmannschaft schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Dem SG Schlöglmühl/Schottwien bleibt das Pech treu, was die vierte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Die Union Natschbach-L. holte auswärts bisher nur 13 Zähler. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Natschbach-L. auf den fünften Rang kletterte. Acht Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat die Union Natschbach-L. momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte Natschbach-L. insgesamt nur drei Zähler.

Kommende Woche tritt Schlöglmühl/Schottwien beim USV Raika Kirchberg am Wechsel an (Sonntag, 16:30 Uhr), parallel genießt die Union Natschbach-L. Heimrecht gegen die Zweitvertretung des USV Scheiblingkirchen.

2. Klasse Wechsel: SG Schlöglmühl/Schottwien – Union Natschbach-L, 2:3 (2:0)

82 Srdan Tonkovic 2:3

76 Ufuk Aydin 2:2

53 Sebastian Fuertinger 2:1

15 Bernard Laski 2:0

5 Balazs Krisztian Pavlitzky 1:0