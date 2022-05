Pottschach ringt Ternitz Unentschieden ab

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:38

2. Klasse Wechsel: Die QUANTUM-Arena war mit sagenhaften 820 Zuschauern randvoll. Im Spiel von Pottschach gegen Ternitz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit dem ASK Ternitz beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Für das erste Tor sorgte Niels Meussen. In der 26. Minute traf der Spieler des Gasts ins Schwarze. Ternitz bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als dem SVSF Pottschach bereits der 1:1-Ausgleich gelang (27.). Pottschach musste aber noch vor der Pause den Treffer von Marcel Pichler zum 2:1 hinnehmen (39.). Der ASK Ternitz führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Die Heimischen konnten allerdings wieder zurück schlagen. David Pichler beförderte das Leder zum 2:2 des SVSF Pottschach in die Maschen (67.). Doch wieder konnten die Gäste schnell eine Antwort präsentieren. Eine Minute später ging Ternitz durch den zweiten Treffer von Marcel Pichler in Führung. Das spannende Spiel endete mit einem Paukenschlag. Pottschachs Philipp Stögerer brachte das Netz in der 90. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Letztlich trennten sich das Heimteam und der ASK Ternitz remis.

Pottschach stößt Ternitz vom Thron

Nach 16 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SVSF Pottschach 36 Zähler zu Buche.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt Ternitz den zweiten Platz in der Tabelle ein. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des ASK Ternitz stets gesorgt, mehr Tore als Ternitz (58) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Wechsel. Der ASK Ternitz weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, sechs Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Ternitz ist nun seit sechs Spielen, Pottschach seit acht Partien unbesiegt.

Am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) reist der SVSF Pottschach zum FC St. Egyden/Steinfeld, gleichzeitig begrüßt der ASK Ternitz den SV Willendorf auf heimischer Anlage.

2. Klasse Wechsel: SVSF Pottschach – ASK Ternitz, 3:3 (1:2)

90 Philipp Stoegerer 3:3

68 Marcel Pichler 2:3

67 David Pichler 2:2

39 Marcel Pichler 1:2

27 Philipp Stoegerer 1:1

26 Niels Meussen 0:1