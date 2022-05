Hochwolkersdorfs Batrla erledigt Willendorf

Details Sonntag, 01. Mai 2022 18:43

2. Klasse Wechsel: Im Spiel des SV Willendorf gegen den SC Hochwolkersdorf gab es vor rund 50 Fans Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Willendorf hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Patrick Kieteubl brachte sein Team in der 23. Minute mit einem Strafstoß-Treffer nach vorn. Wer glaubte, Hochwolkersdorf sei geschockt, irrte. Tomas Batrla machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (28.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Eine Minute später ging der SC Hochwolkersdorf durch den zweiten Treffer von Batrla in Führung. Kurz vor Schluss traf Ali Altun für den SV Willendorf (92.) und alle rechneten mit einem Remis. Gefeierter Mann des Spiels war Batrla, der Hochwolkersdorf mit seinem Treffer in der 93. Minute den neuerlichen Vorsprung und auch den Sieg brachte. Schließlich strich der SC Hochwolkersdorf die Optimalausbeute gegen Willendorf ein.

Bartla als Man of the Match

Der SV Willendorf belegt mit 24 Punkten den siebten Tabellenplatz. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Willendorf verliert weiter an Boden und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Die drei Punkte brachten für Hochwolkersdorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der SC Hochwolkersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. In den letzten fünf Partien rief Hochwolkersdorf jedoch konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Am nächsten Sonntag reist der SV Willendorf zum ASK Ternitz, zeitgleich empfängt der SC Hochwolkersdorf den SV Grünbach.

2. Klasse Wechsel: SV Willendorf – SC Hochwolkersdorf, 2:3 (1:1)

93 Tomas Batrla 2:3

92 Ali Altun 2:2

55 Tomas Batrla 1:2

28 Tomas Batrla 1:1

23 Patrick Kieteubl 1:0