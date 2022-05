Dank Binder: Hochneukirchen holt Unentschieden bei Natschbach-L.

Details Montag, 16. Mai 2022 00:56

2. Klasse Wechsel: Rund 70 Besucher kamen zur Sportanlage Loipersbach. Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich Natschbach-L. und Hochneukirchen mit 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die Union Natschbach-L. hatte mit 5:0 gewonnen.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Doch die Gastgeber starteten besser in den zweiten Spielabschnitt. Thomas Ungerhofer brachte Natschbach-L. in der 46. Minute nach vorn. Für den späten Ausgleich war Daniel Binder verantwortlich, der in der 83. Minute zur Stelle war und für Hochneukirchen das 1:1 erzielte. Lediglich eine Gelbe Karte zeugt von einer durchaus fairen Partie. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Union Natschbach-L. und der USC Hochneukirchen spielten unentschieden.

Natschbach-L. hält Hochneukirchen auf Distanz

Trotz eines gewonnenen Punktes steht Natschbach-L. in der Tabelle auf Platz acht. Der Gastgeber verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen. In den letzten fünf Partien ließ die Union Natschbach-L. zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Hochneukirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Teilerfolg brachte keine tabellarische Verbesserung mit sich. Der Gast liegt weiterhin auf Platz neun. Sechs Siege, zwei Remis und elf Niederlagen hat der USC Hochneukirchen derzeit auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für Hochneukirchen nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Das nächste Mal ist Natschbach-L. am 29.05.2022 gefordert, wenn man beim USV Raika Kirchberg am Wechsel antritt. Auf heimischem Terrain empfängt der USC Hochneukirchen im nächsten Match den USV Kirchberg.

2. Klasse Wechsel: Union Natschbach-L. – USC Hochneukirchen, 1:1 (0:0)

83 Daniel Binder 1:1

46 Thomas Ungerhofer 1:0