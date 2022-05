Kutak belohnt Grünbach – und schockt FC St. Egyden/Stfd.

Details Sonntag, 22. Mai 2022 00:51

2. Klasse Wechsel: Der FC St. Egyden/Stfd. und Grünbach boten den rund 100 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte St. Egyden/Stfd. beim SV Grünbach die volle Punktzahl eingefahren (5:1).

Vor 100 Zuschauern stellte Peter Gajan das 1:0 für Grünbach sicher (14.). Aus der Ruhe ließ sich der FC St. Egyden/Steinfeld nicht bringen. Mario Horvath erzielte wenig später den Ausgleich per Strafstoß (16.). Michael Schwarz war zur Stelle und markierte das 2:1 des Heimteams (18.). Gajan war es, der in der 38. Minute den Ball im Tor des FC St. Egyden/Stfd. unterbrachte. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Kristian Kutak noch einen Treffer parat hatte (89.). Zum Schluss feierte der SV Grünbach einen dreifachen Punktgewinn gegen St. Egyden/Stfd.

Grünbach schafft die Überraschung

Der FC St. Egyden/Steinfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt der FC St. Egyden/Stfd. den fünften Platz in der Tabelle ein. St. Egyden/Stfd. verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und zehn Niederlagen. Dem FC St. Egyden/Steinfeld bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Auf 13. Rang hielt sich Grünbach in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die fünfte Position inne. Im Tableau hatte der Sieg des Gasts keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwölf. Der SV Grünbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten. Die letzten Resultate von Grünbach konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am nächsten Sonntag reist der FC St. Egyden/Stfd. zum SC Hochwolkersdorf, zeitgleich empfängt der SV Grünbach den SG Schlöglmühl/Schottwien.

2. Klasse Wechsel: FC St. Egyden/Steinfeld – SV Grünbach, 2:3 (2:2)

89 Kristian Kutak 2:3

38 Peter Gajan 2:2

18 Michael Schwarz 2:1

16 Mario Horvath 1:1

14 Peter Gajan 0:1