St. Egydens Rigler schnürt Doppelpack gegen Hochwolkersdorf

Details Montag, 30. Mai 2022 01:03

2. Klasse Wechsel: Der SC Hochwolkersdorf und der FC St. Egyden/Steinfeld boten den rund 80 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Die Ausgangslage sprach für den FC St. Egyden/Stfd, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Der Gast war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 2:0 durchgesetzt.

Für das erste Tor sorgte Ronald Rigler. In der 20. Minute traf der Spieler von St. Egyden/Stfd. ins Schwarze. Mit einem Tor Vorsprung für den FC St. Egyden/Steinfeld ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Marcel Dobida versenkte den Ball in der 54. Minute im Netz des FC St. Egyden/Stfd. Das 2:1 von St. Egyden/Stfd. stellte Marco Hoffmann nur wenige Sekunden später sicher (55.). Den Ausgleichstreffer hatte Hochwolkersdorf in Minute 66 durch Thomas Pürrer im Repertoire. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem FC St. Egyden/Steinfeld nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Rigler in diesem Spiel (80.). Letzten Endes ging der FC St. Egyden/Stfd. im Duell mit dem SC Hochwolkersdorf als Sieger hervor.

Rigler als Matchwinner

Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt Hochwolkersdorf den elften Platz in der Tabelle ein. Nun musste sich der Gastgeber schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert der SC Hochwolkersdorf im Klassement weiter an Boden.

St. Egyden/Stfd. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der FC St. Egyden/Steinfeld befindet sich mit 30 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Am nächsten Sonntag reist Hochwolkersdorf zum SG Schlöglmühl/Schottwien, zeitgleich empfängt der FC St. Egyden/Stfd. den ASK Ternitz.

