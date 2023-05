FC St. Egyden/Stfd. weist Lanzenkirchen in die Schranken

Details Sonntag, 30. April 2023 00:01

2. Klasse Wechsel: Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: Lanzenkirchen patzte vor 200 Zuschauern beim FC St. Egyden/Stfd. überraschend deutlich mit 0:3. Mit breiter Brust war Lanzenkirchen zum Duell mit St. Egyden/Stfd. angetreten – der Spielverlauf ließ beim SC Lanzenkirchen jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatte es zwischen beiden Kontrahenten eine 2:2-Punkteteilung gegeben.

Der FC St. Egyden/Steinfeld erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Ronald Rigler traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Lanzenkirchen wollte im Titelrennen aber Punkte mitnehmen. Doch Mario Horvath schoss die Kugel zum 2:0 für den FC St. Egyden/Stfd. über die Linie (65.). Sedat Kurt brachte die Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (68.). Damit war der Doppelschlag perfekt. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann St. Egyden/Stfd. gegen den SC Lanzenkirchen.

Lanzenkirchen lässt im Titeldreikampf wichtige Punkte liegen

Der FC St. Egyden/Steinfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für den FC St. Egyden/Stfd. keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. St. Egyden/Stfd. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und acht Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg des FC St. Egyden/Steinfeld, der nach nunmehr elf sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist dem FC St. Egyden/Stfd. zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Der Patzer von Lanzenkirchen zog im Klassement keine Folgen nach sich. Nur dreimal gab sich der Gast bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien ließ der SC Lanzenkirchen zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Am Montag empfängt St. Egyden/Stfd. den SVSF Pottschach. Lanzenkirchen hat nächste Woche den ATSV Puchberg zu Gast.

2. Klasse Wechsel: FC St. Egyden/Steinfeld – SC Lanzenkirchen, 3:0 (1:0)

68 Sedat Kurt 3:0

65 Mario Horvath 2:0

5 Ronald Rigler 1:0

