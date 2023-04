Überraschung gelungen: Drasenhofen schlägt Hauskirchen

Details Sonntag, 09. April 2023 00:06

2. Klasse Weinviertel Nord: Der USC Drasenhofen verpasste dem USV 1950 Hauskirchen vor 90 Besuchern einen Dämpfer und siegte mit 1:0 gegen den Tabellenführer. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall. Das Hinspiel war unentschieden mit 2:2 geendet.

Die ersten Minuten gehörten klar den Heimischen, die den Tabellenführer überraschten. Für den Führungstreffer von Drasenhofen zeichnete Radim Trbusek verantwortlich (23.). In Minute 34 musste Hauskirchens Schlussmann Johann Bischof sein ganzes Können aufbieten, um sein Team weiter im Spiel zu halten. Praktisch im Gegenzug vergab Robert Frühauf die Topchance zum Ausgleich. Schlussendlich pfiff der Referee das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Die gastgeber scheiterten nach 65 Minuten an der Querlatte. Das Heimteam brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach und der Meisterzug Hauskirchens gerät ins Stocken - zweite Pleite in Folge.

Hauskirchen stolpert zum zweiten Mal in Folge

Der USC Drasenhofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Drasenhofen auf den zehnten Rang kletterte. Der USC Drasenhofen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten.

Mit beeindruckenden 43 Treffern stellt der USV Hauskirchen den besten Angriff der 2. Klasse Weinviertel Nord, jedoch kam dieser gegen Drasenhofen nicht voll zum Zug. Neun Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Hauskirchen momentan auf dem Konto. Die Lage des Gasts bleibt angespannt. Gegen den USC Drasenhofen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Drasenhofen tritt kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr, bei der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf an. Bereits einen Tag vorher reist der USV 1950 Hauskirchen zum ASV Asparn/Zaya. Anpfiff ist ebenfalls um 16:30 Uhr.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Drasenhofen – USV 1950 Hauskirchen, 1:0 (1:0)

23 Radim Trbusek 1:0

