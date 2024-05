Neo-Coach Michael Gössinger gewinnt auch sein zweites Spiel als neuer Trainer des SV Würlma

Spielberichte

Der SV Würmla schlägt den SC Gmünd auswärts mit 2:0. Damit gewinnt Neo-Coach Michael Gössinger also auch sein zweites Spiel nach dem Trainerwechsel. Wodurch dieser Erfolg nun kommt, wie er seine Mannschaft einschätzt, sowie es nun in der laufenden Spielzeit weitergeht, dass und vieles mehr haben wir ihn in einem Interview gefragt.

Eine spielentscheidende Szene

„In den ersten zehn, fünfzehn Minuten haben wir uns schwergetan, aber danach haben wir gut reingefunden“, so resümiert Michael Gössinger über den Anfang der Partie. Die Hausherren gerieten schon bald mächtig unter Druck, und schlussendlich führte dies zur Spielentscheidenden Situation. In der 37. Spielminute erhielt Sebastian Bura (SC Gmünd) eine rote Karte aufgrund einer Torchancenverhinderung im eigenen Sechzehner, den daraus resultierenden Elfmeter verwandelte, Ex Spieler-Coach und nun nur mehr Spieler, Dominic Rauscher zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel diktierten die Gäste das Spiel, doch im letzten Drittel sollte es lange nicht wie erwünscht hinhauen. Dies bemängelte auch der Trainer: „Haben dann halt noch lange mit 1:0 zittern müssen.“ Allerdings beendete Markus Schnopp in der 75. Minute das Zittern auf der Trainerbank, denn er sorgte mit seinem Treffer zum 2:0 für klare Verhältnisse.

Woher kommt der Erfolg?

Seit Beginn des Monats ist Michael Gössinger bei dem SV im Amt. Seitdem hatte man zwei Spiele, eines davon sogar gegen Titelanwärter Lilienfeld, und man holte zwei SIege. Der neue Coach scheint also neuen Schwung in die Mannschaft gebracht zu haben. Auf die Frage nach den Gründen der positiven Veränderung meinte er: „Es ist ja eine richtig gute Mannschaft, auch mein Vorgänger Dominik Rauscher, der jetzt nur noch Spieler ist, hat die Burschen super trainiert.“ Des Weiteren war das Spiel gegen Lilienfeld ein großer Boost für das Selbstvertrauen der Spieler. Vielleicht ist es gar nichts schlecht, wenn kein Spieler die Mannschaft trainiert, damit sich der Trainer zur Gänze auf das Coaching konzentrieren kann.

Die kommenden Wochen

Der SV Würmla hofft nun natürlich dieses positive Momentum mitnehmen zu können. In den nächsten Wochen stehen einige harte Gegner auf dem Programm, wobei in dieser Liga jedes Spiel knapp werden kann. Dies bestätigt uns auch Michael Gössinger: „Ich glaube, dass in der Liga jeder schlagbar ist, wir haben es ja auch bewiesen, wir haben den vierten geschlagen, und auswärts Gmünd, eine glaube ich klar bessere Mannschaft.“



Die Besten: Daniel Strohmayer (Mittelfeld)

