Der SC Wolkersdorf gewinnt ein packendes Derby gegen Mistelbach und bleibt in Schlagdistanz zur Tabellenspitze

Der SC Wolkersdorf konnte sich im Derby gegen den FC Mistelbach vor eigenem Publikum durchsetzen. Der Goldtorschütze Daniel Schöpf erlöst die Gastgeber gegen Ende des Spiels. Wie Trainer Markus Siebenhandl die Leistung seiner Mannschaft einschätzt, wie zufrieden er mit der aktuellen Situation ist, sowie ob er sich noch Chancen auf einen Aufstieg ausrechnet, all dies, erfahren Sie in diesem Spielbericht.

Derbysieg!

„Derbysieg ist immer geil, vor allem ist es der zweite der Saison.“ So lautet das Resümee des Coaches über die Partie. Doch die Gastgeber aus Wolkersdorf hatten trotz einiger Chancen lange nichts Brauchbares produziert, Doch gegen Ende der zweiten Halbzeit, netzte Daniel Schöpf zum 1:0 ein. An dem Spielstand sollte sich nichts mehr verändern, und der SC gewinnt zu Hause gegen den Bezirks Rivalen.

Eine gewisse Härte

Zu einem Derby gehört auch eine gewisse Härte. Beide Mannschaften spielten körperlich und scheuten sich nicht, in Zweikämpfe zu gehen. Daraus resultierten dann insgesamt sieben gelbe Karten im Verlauf des Matches. Allerdings bestätigte uns der Trainer der Gastgeber, es war „ein klassisches Derby, wo es auch um robuste Zweikämpfe und Intensität geht, aber nichts über der Grenze.“ Es war also trotzdem ein faires Spiel von beiden Seiten.

Aufstiegskampf?

Wolkersdorf liegt nun nur zwei Pünktchen hinter Stockerau und den Admira Panthers, welche allerdings morgen noch ein Spiel haben. Auf die Frage, ob man sich noch Chancen auf den Titelgewinn ausrechnet, meinte er: „Wir werden uns auf unsere Spiele konzentrieren, was die da vorne machen, hat man eh nicht in der Hand. Wir werden unsere Hausaufgaben machen und dann wird das am Schluss vielleicht noch ein spannender Dreikampf.“ Allerdings betonte er auch, dass Stockerau gerade sicherlich das beste Momentum hat, während die Panthers die Unterstützung der Profis haben, dies mache den Kampf um die Tabellenspitze natürlich noch schwieriger.

Ausblick auf die nächste Runde

Im Hinblick auf die nächste Begegnung, gegen Brunn am Gebirge, erzählte uns der Coach des SC, Brunn sei „immer ein unangenehmer Gegner, die Vorbereitungen starten diese Woche.“



Die Besten: David Lippeck (Mittelfeld), Daniel Schöpf (Sturm), Thomas Petronczki (Mittelfeld)

