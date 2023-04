Kein Sieger zwischen Altruppersdorf/K. und Drasenhofen

Details Montag, 17. April 2023 00:51

2. Klasse Weinviertel Nord: Im Spiel der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf gegen den USC Drasenhofen gab es vor rund 90 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Altruppersdorf/Kleinhadersdorf hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Drasenhofen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Matthias Thiem traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Florian Fassler (8.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jiri Ruzicka in der 16. Minute, der per Elfmeter wieder auf 2:1 verkürzen konnte. Der USC Drasenhofen hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für das zweite Tor von Altruppersdf./Kleinhadersdf. war Michael Holousch verantwortlich, der in der 52. Minute das 2:2 besorgte. Spiel gedreht - Arion Merko traf nach einer guten Stunde zum 3:2 zugunsten der Heimmannschaft (61.). Doch Drasenhofen gab sich noch nicht geschlagen. Radim Trbusek witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:3 für Drasenhofen ein (73.). Beim Abpfiff durch den Unparteiischen stand es zwischen der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf und dem USC Drasenhofen pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Hin und her und doch kein Sieger

Nur einmal ging Altruppersdorf/Kleinhadersdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Drasenhofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der USC Drasenhofen holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Die formschwache Abwehr, die bis dato 37 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Drasenhofen in dieser Saison. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der USC Drasenhofen nur fünf Zähler.

Mit diesem Unentschieden verpasste die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich Altruppersdf./Kleinhadersdf. trotzdem und steht nun auf Rang sieben. Vier Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Drasenhofen derzeit auf dem Konto. Vier Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat Altruppersdorf/Kleinhadersdorf momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft Altruppersdf./Kleinhadersdf. auf den USV 1950 Hauskirchen, der USC Drasenhofen spielt tags darauf gegen den SCU Altlichtenwarth.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf – USC Drasenhofen, 3:3 (1:2)

73 Radim Trbusek 3:3

61 Arion Merko 3:2

52 Michael Holousch 2:2

16 Jiri Ruzicka 1:2

8 Florian Fassler 0:2

2 Matthias Thiem 0:1

