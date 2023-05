Popp schießt Asparn/Zaya zum Sieg in Drasenhofen

Details Montag, 22. Mai 2023 00:13

2. Klasse Weinviertel Nord: Durch ein 3:1 holte sich der ASV Asparn/Zaya vor 50 Besuchern drei Punkte beim USC Drasenhofen. Auf dem Papier ging Asparn/Zaya als Favorit ins Spiel gegen Drasenhofen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte der ASV Asparn/Zaya deutlich mit 4:1 für sich entschieden.

Asparn/Zaya wollte unbedingt noch ein Wort um den Titel mitreden. Dazu war aber ein Sieg nötig. Für das erste Tor sorgte Thomas Popp. In der 20. Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Asparn/Zaya führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Der vermeintliche Außenseiter schockte die Gäste aber kurz nach Wiederbeginn. Radim Trbusek witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den USC Drasenhofen ein (46.). Doch die Gäste konnten sich an diesem Tag auf einen Akteur verlassen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Popp schnürte einen Doppelpack (60./89.), sodass der ASV Asparn/Zaya fortan mit 3:1 führte. Schließlich strich Asparn/Zaya die Optimalausbeute gegen Drasenhofen ein.

Dreifacher Popp lässt es richtig krachen

Der USC Drasenhofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält das Heimteam den zehnten Tabellenplatz bei. In der Verteidigung von Drasenhofen stimmt es ganz und gar nicht: 48 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der USC Drasenhofen ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Der ASV Asparn/Zaya behauptet nach dem Erfolg über Drasenhofen den zweiten Tabellenplatz. Mit 43 geschossenen Toren gehört Asparn/Zaya offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Weinviertel Nord. Nur dreimal gab sich der ASV Asparn/Zaya bisher geschlagen. Elf Spiele währt bereits die Serie, in der Asparn/Zaya ungeschlagen ist.

Für den USC Drasenhofen geht es in zwei Wochen weiter, wenn man am 03.06.2023 beim SG Dürnkrut/Jedenspeigen gastiert. Auf heimischem Terrain empfängt der ASV Asparn/Zaya im nächsten Match den FC Wilfersdorf.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Drasenhofen – ASV Asparn/Zaya, 1:3 (0:1)

89 Thomas Popp 1:3

60 Thomas Popp 1:2

46 Radim Trbusek 1:1

20 Thomas Popp 0:1

