In der Nachspielzeit: Remis für Drasenhofen gegen Gaweinstal

Details Montag, 28. August 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Am Sonntag empfing der USC Drasenhofen den Leader USV Gaweinstal vor rund 200 Zuschauern. Im Spiel des USC Drasenhofen gegen den USV Gaweinstal gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Das Spiel startete mit einem Treffer der Gäste. Sascha Roch brachte Gaweinstal in der 18. Spielminute in Führung. Schon in der 21. Minute war das Spiel für Mario Belcar beendet: Feldverweis (Torchancenverhinderung)! Wie werden die Gäste mit dieser neuen Situation umgehen? Doch es kam zum personellen Gleichstand. Für Mirnes Hukara von Drasenhofen war die Partie in der 30. Minute vorzeitig beendet (Gelb-Rot, Foul). Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Josip Hlaic beförderte das Leder zum 1:1 des Heimteams in die Maschen (38.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Ciganek-Doppelpack reichte nicht

Jan Ciganek brachte den USC Drasenhofen per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 81. und 91. Minute vollstreckte. In der Nachspielzeit (92.) gelang Drasenhofen der Anschlusstreffer. Für den USC Drasenhofen reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Almir Mujcic den Ball in der Nachspielzeit zum 3:3 über die Linie schob (94.) Letztlich gingen Drasenhofen und der USV Gaweinstal mit jeweils einem Punkt auseinander.

Der USC Drasenhofen bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Drasenhofen bei.

Gaweinstal ist mit zehn Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet.

Am kommenden Freitag trifft der USC Drasenhofen auf die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf, der USV Gaweinstal spielt tags darauf gegen den USV Schrick.

2. Klasse Weinviertel: USC Drasenhofen – USV Gaweinstal, 3:3 (1:1)

94 Almir Mujcic 3:3

92 Roman Koerner 2:3

91 Jan Ciganek 1:3

81 Jan Ciganek 1:2

38 Josip Hlaic 1:1

18 Sascha Roch 0:1

